فعالیت ۱۰ هزار مهندس ساختمان در گلستان /ساخت و سازها کاهش یافت

محمدرضا آلوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور بیش از ۱۰ هزار مهندس متخصص مرتبط با صنعت ساختمان در استان نقش بسیار ارزنده ای را در روند پیشرفت و توسعه اقتصاد استان دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: متاسفانه تعرفه خدمات مهندسی، ارتباط مستقیمی با کیفیت ساخت و ساز داشته و این در حالی است که تناسبی بین حق الزحمه خدمات مهندسی و سطح درآمد جامعه وجود ندارد.

آلوستانی ادامه داد: همچنین تعرفه پایین خدمات مهندسی باعث شده تا مهندسان دغدغه مند و مسئولیت پذیر جامعه از صنف خارج شده و به سمت مشاغل و صنف های غیرمرتبط هدایت شوند.

وی با اشاره به برخی مشکلات حوزه مهندسی، تصریح کرد: یکی از راه های بهبود جایگاه مهندسی به منظور ارائه خدمات به عموم مردم، پیگیری امور مربوط به بیمه مهندسان، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

آلوستانی اضافه کرد: پذیرش بی رویه رشته های مهندسی در دانشگاه ها، موسسات علمی و آموزشی و کاهش ساخت و سازها سبب ایجاد معضل بزرگی برای اشتغال مهندسان شده است.

پیگیری ایجاد معافیت های مالیاتی ساخت مسکن

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ایجاد معافیت های مالیاتی در زمینه تولید مسکن اقشار مختلف جامعه را یکی دیگر از مسائلی دانست که باید مورد پیگیری قرار گیرد و افزود: معافیت های مالیاتی منجر به جهش تولید در راستای شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» می شود.

وی افزود: همچنین این موضوع از رکود مسکن جلوگیری کرده و باعث ایجاد اشتغال پایدار برای مهندسان این حوزه می شود، موضوعی که جامعه مهندسان بیش از پیش به آن احتیاج دارند.

آلوستانی با بیان اینکه در حال حاضر نظام مهندسی کشور بیش از ۵۵۰ هزار عضو دارد، ابراز کرد: بیشترین زمینه کاری مهندسان مربوط به حوزه ساخت و ساز است، این تعداد سرمایه اجتماعی ضرورت تقویت نظام مهندسی ساختمان کشور را بیش از پیش تقویت می کند.

وی افزود: برنامه ریزان و تصمیم گیران باید امکان استفاده از این سرمایه های عظیم را در گام دوم انقلاب اسلامی هم فراهم کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: جامعه مهندسی توانسته در شرایط سخت تحریم ها برای توسعه کشور و افزایش قدرت رقابت پذیری آن در سطح جهانی ایفای نقش کرده و آنچه که در توان دارند را برای افزایش و رفاه اجتماعی به کار ببرند.

وی به نقش پررنگ مهندسان در دوران دفاع مقدس و استقرار و پایداری نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: مهندسان از ارکان توسعه در بخش نیروی انسانی کشورها محسوب می شوند، لذا با گسترش دامنه مهندسی و پیشبرد امور به صورت مهندسی شده، قطعاً توسعه بیشتری را تجربه می کنیم.

آلوستانی بیان کرد: با توجه به شرایطی که بر مهندسان حکم فرما است، استقلال سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد حرفه ای بیش از پیش احساس می شود.