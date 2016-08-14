حمایت از هنر عاشیقی حمایت از فرهنگ وهنر و احترام به آداب وسنن است

خسرو سرتیپی در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه با وجود اینکه هنر عاشیقی اصالتاً خاستگاهش کشور ایران و بالاخص آذربایجان و به‌خصوص منطقه قره داغ است که امروزه به آن ارسباران اطلاق می‌شود، اما کشورهای دیگر از غفلت ما سوء استفاده کرده و آن را به نام خود ثبت کرده‌اند که باید همه تلاش کنیم هنر عاشیقی را به جایگاه شایسته خود برسانیم تا از نفوذ فرهنگ غربی جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از هنر عاشیقی حمایت از فرهنگ و هنر و احترام به آداب و سنن منطقه است و هرچه بهتر بتوانیم در شناساندن این هنر به جوانان عمل کنیم، قطعا گرایش آنها به موسیقی های کوچه بازاری و غیر حرفه ای و فرهنگ غربی کمتر خواهد شد.

دبیر ستاد نکوداشت عاشیق ولی عبدی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته به آیین سنتی و هنر عاشیقی کم توجهی شده بود ولی الحمدالله با حمایت مسئولان شاهد رونق این هنر و حمایت از دست اندرکاران و فعالان این عرصه هستیم.

وی افزود: خوشبختانه از سال‌های گذشته اقدامات بسیار مثبتی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و ادارات وابسته از جمله تبریز و کلیبر در این خصوص انجام شده و برگزاری این برنامه در شهرستان اهر نشان از علاقه مندی مردم این منطقه در تکریم پیشکسوتان این عرصه است.

سرتیپی رئوس برنامه‌های این نکوداشت را همنوازی عاشق‌ها، ارائه دو مقاله در خصوص صنعت عاشیقی، ارائه اشعار توسط شاعران و اجرای برنامه توسط استاد عاشیق حسن اسکندری و عاشیق چنگیز مهدی پور عنوان کرد و گفت: در پایان این برنامه از مقام هنری و شخصیتی استاد عاشیق ولی عبدی با حضور مسئولین ذیربط تقدیر می‌شود.