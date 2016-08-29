به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرح های عمرانی و همچنین پست۲۳۰کیلوولت گرمسار به مناسبت هفتمین روز از هفته دولت، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین برق شهرستان های گرمسار و آرادان، ابراز داشت: در سال های اخیر و با احداث پست سیار ۶۳ کیلوولت و آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت ایوانکی خوشبختانه مشکلی در ارائه خدمات و تأمین انرژی الکتریکی برق به سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار براساس ضوابط و مقررات، نخواهد بود.

وی افزود: وجود زیرساخت هایی مانند برق، آب، انرژی، راه، امنیت و ... در جذب سرمایه گذار بسیار موثر است که خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در مجموعه مدیریت استان سمنان، شاهد ایجاد زیرساخت های خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه از پایتخت بوده ایم.

انرژی مهمترین زیر ساخت سرمایه گذاری

عضو خانه ملت با اشاره به ظرفیت های خوب گرمسار در سرمایه گذاری ابراز داشت: گرمسار ناحیه صنعتی در خور توجهی است که به دلیل نزدیکی به تهران، وجود راه آهن و کدریدور جاده ای شرق-غرب، نیروی کار و اقلیم ویژه از جذابیت خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است و امیدواریم در زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی بیش از پیش موفق عمل کنیم.

کاتب با بیان اینکه جذب سرمایه گذار زیر ساخت و تعامل همه نهادهای شهرستانی و استانی را می طلبد، گفت: خوشبختانه این شرایط در گرمسار و آرادان به خوبی وجود دارد و امیدواریم منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز به زودی راه اندازی شود.

وی افزود: سرمایه گذاری و خودکفایی در بخش انرژی و خصوصا برق در زمره سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که خوشبختانه در این زمینه نیز دولت اقدامات خوبی را در دستور کار داشته است.

دغدغه ای در برق رسانی به گرمسار وجود ندارد

عضو هیئت مدیره برق منطقه ای استان سمنان نیز در این مراسم، ضمن اشاره به ضرورت توجه به شعار سال، مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: شرکت برق منطقه ای سمنان در سالی که به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین است توانسته تا در زمینه ارائه خدمات حوزه برق با اتکا به متخصصان جوان ایرانی و بدون نیاز خارجی، اقدام را با علم و عمل درهم آمیزد و نتایج این تفکر امروز در افتتاح طرح های خودکفایی حوزه برق و انرژی نمایان می شود.

مجید وفایی با بیان اینکه استراتژی برق منطقه سمنان، توزیع مطمئن برق به اقصی نقاط دیار قومس است، ابراز داشت: در این راستا، احداث خط ۶۳ کیلوولت ابریشم گرمسار به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و برق رسانی مطمئن به مشترکان صنعتی، افزایش قابلیت مانور شبکه و همچنین افزایش ضریب اطمینان برق رسانی شبکه محلی و کاهش تلفات در دستور کار برق منطقه ای سمنان قرار دارد.

وی افزود: پروژه خط انتقال ۶۳کیلوولت گرمسار-ابریشم، به صورت دو مداره، تک باندل و به طول۱۵کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۴۱میلیارد ریال احداث و امروز در حالی مورد بهره برداری قرار می گیرد که با افتتاح آن، دغدغه ای برای برق رسانی به خصوص به ناحیه صنعتی گرمسار وجود نخواهد داشت.

پست ۲۳۰ کیلوولت گرمسار افتتاح شد

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان درباره دیگر پروژه این شرکت در گرمسار هم توضیح داد: طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت گرمسار از دیگر پروژه های این شهرستان بود که با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال احداث شده که این مورد نیز با اقدامی جهادی و در سایه اقتصادی مقاومتی صورت گرفته است.

وفایی درباره ویژگی های افزایش ظرفیت پست ۲۳۰کیلوولت گرمسار بیان داشت: تغذیه پست های فوق توزیع جدید الاحداث مانند پست های ۶۳ کیلو ولت ابریشم-گرمسار، پست ۶۳ کیلو ولت شهرک صنعتی گرمسار، بهبود وضعیت ولتاژ پست های فوق توزیع منطقه، بهبود پارامترهای کیفی برق به مشترکان صنعتی و ایجاد ظرفیت جدید برق رسانی به متقاضیان جدید صنعتی و مشترکان درخواست کننده برای افزایش دیماند، از اهداف این پروژه است.

وی درباره دیگر طرح های برق منطقه ای در گرمسار و آرادان، افزود: اصلاح و بهینه سازی تاسیسات انتقال و فوق توزیع گرمسار و آرادان با اعتبار بیش از دو میلیارد ریال از دیگر پروژه های افتتاح شده در این شهرستان است.