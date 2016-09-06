بیمه ها از اصالت تجهیزات پزشکی مطمئن شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر محمود بیگلر اظهار کرد: پیرو دستورالعملی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست بررسی است از این پس سازمان های بیمه گر اجازه نخواهند داشت با موسسات یا مراکز درمانی که تجهیزات آنها به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور شده است، همکاری کنند.

وی افزود: از آنجا که کارکرد اقتصادی دستگاه های پزشکی در اختیار سازمان های بیمه گر است بنا به مفاد دستورالعمل فوق الذکر آنها ملزم خواهند بود با استعلامی که از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اخذ می کنند نسبت به اصالت تجهیزات پزشکی مورد استفاده، اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در پایان گفت: به نظر می رسد این رویه در صورت عملیاتی شدن می تواند به عنوان راهکاری اساسی در مبارزه با قاچاق کالاهای پزشکی غیر اصلی محسوب شود.