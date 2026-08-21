به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به نقش جریانهای فکری در تحولات جوامع، اظهار کرد: برخی اندیشهها ممکن است با ظاهری خیرخواهانه مطرح شوند اما اگر از مسیر صحیح خارج شوند، میتوانند خسارتهای بزرگی برای ملتها به همراه داشته باشند.
امام جمعه زهک، با اشاره به تجربه فرانسه پس از جنگ جهانی اول افزود: شکلگیری جریانهای افراطی ضدجنگ، روحیه مقاومت و دفاع از کشور را تضعیف کرد و در آغاز جنگ جهانی دوم، این کشور با وجود برخورداری از توان نظامی، به دلیل ضعف روحیه مقاومت در مدت کوتاهی سقوط کرد.
وی تصریح کرد: صلحطلبی یک ارزش است اما نباید به غفلت از تهدید دشمن و تضعیف روحیه دفاع از عزت و استقلال کشور منجر شود.
حجتالاسلام راشکی با بیان اینکه ملت ایران اهل جنگطلبی نیست، گفت: ملت ایران صلحطلب است اما در برابر تهدیدها ایستادگی میکند و اجازه نخواهد داد دشمنان به منافع، عزت و استقلال کشور خدشه وارد کنند.
وی مقاومت را دارای هزینه دانست و خاطرنشان کرد: هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش و تسلیم است؛ دشمن به دنبال ایران قوی نیست و همه باید برای حفظ اقتدار و منافع ملی متحد باشیم.
انتقاد از سیاستهای سوختی و تأکید بر حمایت از مردم سیستان و بلوچستان
امام جمعه زهک در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به ناترازی سوخت و مشکلات حوزه بنزین اظهار کرد: افزایش مصرف، قاچاق سوخت، ضعف حملونقل عمومی و تولید خودروهای پرمصرف از عوامل اصلی این مسئله هستند و حل آن نیازمند تصمیمهای کارشناسی، تدریجی و عادلانه است.
وی افزود: هرگونه اصلاح قیمت بنزین باید با شیب مناسب و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم انجام شود، زیرا افزایش ناگهانی قیمتها میتواند فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند.
حجتالاسلام راشکی با اشاره به گلایه مردم سیستان و بلوچستان از وضعیت سهمیه سوخت، گفت: نباید به دلیل تخلف عدهای محدود، همه مردم استان با محدودیتهای یکسان مواجه شوند. سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور است و مردم برای جابهجاییهای طولانی درون استان به سهمیه مناسب سوخت نیاز دارند.
وی تأکید کرد: مسئولان باید ضمن مقابله جدی با شبکههای اصلی قاچاق سوخت، از اعمال فشار بر مردم پرهیز و برای اصلاح وضعیت سوخت، راهکاری عادلانه و منطقی ارائه کنند. همچنین وضعیت حملونقل عمومی در استان نیازمند توجه جدی است.
تأکید بر وحدت، جایگاه مسجد و حمایت از ازدواج جوانان
امام جمعه زهک در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، ابراز امیدواری کرد اقدامات و مقاومتهای ملت ایران زمینهساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشد.
وی همچنین با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: مسجد در نگاه اسلام تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاه حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمومی جامعه است و باید جایگاه واقعی آن در زندگی مردم احیا شود.
حجتالاسلام راشکی با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س)، بر حمایت از جوانان و ترویج ازدواج آسان تأکید کرد و افزود: با کاهش تجملات و سختگیریها باید زمینه ازدواج جوانان را فراهم کرد.
وی آغاز هفته وحدت را نیز تبریک گفت و اظهار کرد: وحدت میان شیعه و اهلسنت در سیستان و بلوچستان، بهویژه شهرستان زهک، نمونهای از همدلی و برادری اسلامی است و باید این اتحاد در مسیر پیشرفت منطقه تقویت شود.
امام جمعه زهک در پایان با اشاره به آغاز هفته دولت، خواستار توجه ویژه مسئولان به ظرفیتها و مشکلات سیستان و بلوچستان، بهویژه در حوزه اشتغال و رفع محرومیت شد و گفت: انتظار مردم از دولت، نگاه ویژه به این استان و رسیدگی جدی به مسائل و مطالبات آن است.
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