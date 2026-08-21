تغییر راهبرد آمریکا نشانه‌ شکست در میدان نظامی و دیپلماتیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار کرد: امام صادق(ع) درباره ویژگی‌های یاران و منتظران واقعی امام زمان(عج) تأکید کرده‌اند که کسی که می‌خواهد از اصحاب قائم(عج) باشد، باید منتظر واقعی، اهل پرهیزگاری و دارای محاسن اخلاق باشد.

امام جمعه محلات افزود: منتظر واقعی کسی است که در دوران غیبت، در عمل اهل تقوا و رعایت اخلاق باشد و خود را برای حکومت امام زمان(عج) آماده کند و اگر فردی با چنین ویژگی‌هایی منتظر امام زمان(عج) باشد و پیش از ظهور از دنیا برود، پاداش او مانند کسی است که حضرت را درک کرده و در رکاب ایشان به یاری و نصرت پرداخته است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد، گفت: در سال ۱۳۴۸ مسجدالاقصی به آتش کشیده شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به پیشنهاد جمهوری اسلامی، این روز در سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شد.

وی افزود: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه محل تبلیغ و آموزش دین، ایجاد همدلی و برادری، رفع مشکلات اجتماعی، رسیدگی به فقرا و کنار هم قرار گرفتن مردم است و در صدر اسلام نیز کارکردهای مختلف اجتماعی و حکومتی داشت.

تغییر راهبرد آمریکا نشانه شکست راهبردهای قبلی است

امام جمعه محلات با اشاره به مطرح شدن موضوع «عملیات سنگین اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اصل این فرمان و میزان قابلیت اجرایی آن موضوع دیگری است، اما نفس صدور چنین فرمانی نشان‌دهنده تغییر راهبرد آمریکا است.

حجت الاسلام ربانی افزود: راهبرد آمریکا در گذشته ابتدا نظامی بود و آنها تصور می‌کردند با یک حمله برق‌آسای نظامی می‌توانند به اهداف خود برسند، راهبرد دوم نیز مذاکره بود تا آنچه را در میدان نظامی به دست نیاوردند، پشت میز مذاکره و با فشار بر ایران کسب کنند، اما در هر دو راهبرد با شکست مواجه شدند.

وی ادامه داد: تغییر راهبرد به معنای آن است که راهبردهای قبلی به نتیجه نرسیده است که این موضوع را تنها ما نمی‌گوییم، بلکه کارشناسان بین‌المللی نیز بر شکست آمریکا در راهبردهای گذشته تأکید کرده‌اند.

امام جمعه محلات با بیان اینکه تحریم اقتصادی موضوع جدیدی نیست، گفت: ایران نزدیک به پنج دهه است که تحت تحریم‌های مختلف و ظالمانه قرار دارد و آمریکایی‌ها در مقاطع مختلف از تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده استفاده کرده‌اند، اما به نتیجه مورد نظر خود نرسیده‌اند.

اثر تحریم، فشار بر ملت ایران است

حجت الاسلام ربانی با بیان اینکه تحریم اقتصادی در عمل ملت ایران را هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: دشمنان اگر ادعا می‌کنند به دنبال نجات ملت ایران هستند، چرا با تحریم‌های سنگین اقتصادی برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند برای مثال وقتی داروهای ضروری بیماران خاص تحریم می‌شود، این اقدام چگونه می‌تواند کمک به ملت ایران باشد.

وی افزود: آمریکا طی سال‌های گذشته تلاش کرده است شرایط زندگی و معیشت مردم ایران را دشوار کند و این موضوع نشان می‌دهد تحریم اقتصادی مبارزه صرف با یک حکومت نیست، بلکه ظلم و فشار بر یک ملت و مردم کشور است.

امام جمعه محلات تاکید کرد: آمریکایی‌ها به دنبال انتقام شکست‌های نظامی و دیپلماتیک خود از ملت ایران هستند، اما ملت ایران با صبر، استقامت و ایمان به مسیر خود در برابر این فشارها ایستادگی خواهد کرد.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به برخی ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت ایران گفت: اقتصاد ایران ضعف‌هایی دارد، اما این ضعف‌ها به معنای شکست‌پذیری اقتصاد کشور نیست و گاهی برخی موانع داخلی اجازه نمی‌دهد کشور از مرحله تاب‌آوری و تحمل سختی‌ها به مرحله رشد پایدار برسد و مسئولان باید برای رفع این موانع چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: فشار و تحریم خارجی مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما با تدابیر صحیح و مدیریت مناسب می‌توان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد و امیدواریم مسئولان در این زمینه توجه جدی داشته باشند.

هدف آمریکا ایجاد فشار روانی و ناامیدی در جامعه است

حجت الاسلام ربانی با بیان اینکه بخشی از اقدامات آمریکا جنبه روانی و تبلیغاتی دارد، گفت: آنها تلاش می‌کنند روایت غلطی از اقتصاد ایران به مردم القا کنند و این تصور را به وجود آورند که کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی، قحطی و گرسنگی قرار دارد.

وی ادامه داد: هدف نخست این تبلیغات، نا امید و نگران کردن مردم است تا در سایه ترس و نگرانی، جامعه به مسئولان فشار بیاورد که برای جلوگیری از مشکلات، پای میز مذاکره حاضر شوند و به دشمنان امتیاز بدهند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: آمریکایی‌ها هنوز مردم ایران را به‌درستی نشناخته‌اند، مردم ایران در مکتب اهل‌بیت(ع) و امام حسین(ع) تربیت شده‌اند و هرگز زیر بار ذلت نمی‌روند.

حجت الاسلام ربانی گفت: حضور مردم در صحنه نشان داده است که بسیاری از توطئه‌های دشمن در گذشته شکست خورده و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، توطئه‌های آینده را نیز خنثی خواهد کرد.