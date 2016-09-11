کمیته بانوان درحد یک فدراسیون است/ از فوتبال بانوان حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج ضمن تشکر از تلاشهای بی دریغ دکتر الهه عرب عامری، گفت: از زحمات دکتر عرب عامری در مدت فعالیتشان در کمیته بانوان تشکر می کنم. وی با تلاش های شبانه روزی سعی در روند توسعه و رو به رشد فوتبال و فوتسال در بخش بانوان داشت. فدراسیون فوتبال خانه وی است و امیدواریم از این پس نیز از حمایتهای وی بهره مند شویم.

وی ضمن خیر مقدم به دکتر صوفی زاده در ادامه گفت: از اینکه در جمع ما حضور دارید تا از این پس شاهد رشد بیش از پیش فوتبال و فوتسال بانوان باشیم خوشحالم. همانطور که می دانید فوتسال بانوان در حال رشد بوده و پس از مدتها تلاش و استمرار، اکنون عنوان نخست آسیا را به خود اختصاص داده است. همه ما باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این مسیر را هموارتر از گذشته کنیم و به افتخارات خوبی دست یابیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: ضمن تشکر از اعضای کمیته بانوان، انتظارم این است که کمال همکاری را با دکتر صوفی زاده داشته باشند تا بتوانیم موفق شویم. کمیته بانوان به خاطر گستردگی و فعالیتش در حد یک فدراسیون است و ما نیز از هیچ حمایتی برای موفقیت ورزش بانوان دریغ نمی کنیم. ضمن اینکه از تلاشهای دکتر فریده شجاعی و خدیجه سپنجی برای موفقیت ورزش بانوان تشکر می کنم.