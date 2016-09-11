آبه: کابینه پیش نویس تحریم های یکجانبه ضد کره شمالی تهیه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از آغاز فرایند تحریم های یکجانبه این کشور علیه کره شمالی خبر داد.

بر این اساس و به دنبال انجام موفقیت آمیز پنجمین آزمایش هسته ای کره شمالی در جمعه گذشته، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به کابینه این کشور دستور داد تا پیش نویس تحریم های یکجانبه ای را علیه کره شمالی تهیه و برای تصویب در اختیار وی قرار دهد.

یک مقام مسئول در کابینه ژاپن در این باره اعلام کرد: نخست وزیر دستور داده است تا دولت از آمادگی کاملی برای آغاز تحریم های این کشور علیه کره شمالی برخوردار باشد.

لازم به ذکر است، کره شمالی صبح امروز ضمن خنده دار توصیف کردن تلاش ها برای اعمال تحریم علیه این کشور اعلام کرد که به قدرتمندتر کردن وضعیت دفاعی خود ادامه می دهد.

گفتنی است، آمریکا و همچنین ژاپن هر دو به دنبال تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی هستند. علاوه بر آن سازمان ملل نیز با انتقاد از آزمایش موشکی روز جمعه کره شمالی، اعلام کرد که فورا کار بر روی قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی را آغاز می‌کند.