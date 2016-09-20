عدم حمله به امدادرسانان سازمان ملل توسط هواپیماهای روسیه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه و سوریه مرتکب تهاجم هوایی دیروز به کاروان امدادی سازمان ملل در سوریه نشده اند.

ژنرال «ایگور کوناشنکوف» (Igor Konashenkov) سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره گفت: هیچ حمله هوایی به کاروان امدادرسان سازمان ملل متحد در جنوب غربی حومه حلب توسط جنگنده های نیروی هوایی روسیه و سوریه به انجام نرسیده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادامه داد: اگر با دقت به مسیر حرکت این کاروان نگاه کنیم معلوم می شود که در مناطق تحت اشغال گروه موسوم به ارتش آزاد قرار داشته است. مرکز مصالحه روسیه (مرکز نظارت بر آتش بس) در سوریه این امر را با نظارت های خود توسط پهپادها مورد تأیید قرار داده است.

ژنرال «ایگور کوناشنکوف» تأکید کرد: چون منطقه مورد عبور این کاروان تحت اشغال گروه موسوم به ارتش آزاد قرار داشت، آن ها از ادامه مسیر و موقعیت مکانی امدادرسانان سازمان ملل مطلع بودند.

وی در ادامه افزود: ما تصاویر حادثه دیروز را به دقت بررسی کرده و بر این اساس هیچ نشانه ای از استفاده از تسلیحات برای حمله به این کاروان مشاهده نشده است. هیچ حفره ای که بر اثر گلوله به وجود آمده باشد، مشهود نیست. تمامی نشانه ها از سوزاندن محموله ها حکایت دارد.