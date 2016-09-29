  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۳۹۵، ۲:۰۲

با وجود تحریم مراسم از سوی نمایندگان عرب زبان کنست؛

محمود عباس و مقامات عربی در تشییع جنازه پرز شرکت می کنند

محمود عباس و مقامات عربی در تشییع جنازه پرز شرکت می کنند

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تشییع جنازه رئیس سابق رژیم صهیونیستی شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و تعدادی از مقامات عربی و در راس آنها مسئولان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز که دو روز پیش خبر مرگ وی اعلام شد، شرکت می کنند.

در میان این افراد، نام محمود عباس، خمیس بن محمد فارسی قائم مقام پادشاه عمان، سامح شکری وزیر خارجه مصر، جواد احمد عناتی معاون امور اقتصادی نخست وزیر اردن و نماینده خاندان سلطنتی آل خلیفه در بحرین دیده می شود.

این در حالی است که بنا بر اعلام رادیو صهیونیستی، هیچ کدام از نمایندگان عرب زبان کنست اسرائیل در مراسم تشییع جنازه پرز شرکت نخواهند کرد و حتی هیچ پیام تسلیتی هم به این منظور ارسال نکرده اند.

شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی که نام او یادآور جنایت قانا و کشتار بی رحمانه فلسطینیان در زمان انتفاضه دوم فلسطین است، دو هفته قبل در اثر سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شد، تا اینکه 2 روز قبل خبر مرگ وی اعلام شد.

کد مطلب 3782826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها