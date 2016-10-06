نمایش مستندی درباره شیخ عیسی قاسم با حضور بروجردی در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش و نشست نقد و بررسی مستند «خط قرمز» درباره شیخ عیسی قاسم به تهیه کنندگی احمد شفیعی روز شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در این نشست تهیه کننده اثر به همراه دکتر علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و راشد الراشد کارشناس بحرینی و آگاه به امور منطقه و به نقد و بررسی فیلم و همچنین پرسش و پاسخ با حاضران خواهند پرداخت. این نشست با همراهی سازمان اوج برگزار می شود.

این مستند روایتگر زندگی شیخ عیسی قاسم از زمان کودکی تاکنون بوده و در خلال آن، سیر مبارزات انقلابی مردم بحرین نیز به تصویر کشیده شده است. شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین است که به تازگی توسط حکومت آل خلیفه به سلب تابعیت محکوم شده است.

«خط قرمز» یک مستند بلند ۵۲ دقیقه ای است که بر اساس تحقیقات تیم مستند و همچنین مصاحبه با شاگردان و افراد نزدیک به شیخ عیسی قاسم تهیه شده و در آن از تصاویر دیده نشده ای از وقایع کشور بحرین در سال های گذشته، استفاده شده است.

مستند «خط قرمز» که از تازه‌ترین محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، در خبرگزاری مهر به نمایش در می آید و حضور در جلسه نمایش و نقد آن برای علاقمندان آزاد است.

علاقمندان برای دیدن این مستند و حضور در نشست نقد و بررسی می توانند روز شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۰:۳۰ به خبرگزاری مهر به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، بین چهارراه طالقانی و سمیه، کوچه بیمه، پلاک ۱۸ مراجعه کنند.