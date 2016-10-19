قیمت نفت یک درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز چهارشنبه با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کاهش ذخایر نفت خام ایالات‌متحده و کاهش تولیدات چین و افزایش میزان امید به اجرایی شدن طرح فریز نفتی توسط کشورهای عضو اوپک با افزایش حدود یک‌درصدی مواجه شد.

معامله گران گفتند که کاهش ارزش دلار نیز قیمت نفت را تا حدودی افزایش داد پ؛ چراکه خرید برای کشورهایی که با ارزهایی غیر از دلار معامله می‌کنند، خرید نفت باقیمت‌های کمتر ممکن ساخت و همین مساله میزان تقاضا برای نفت را در بین این کشورها بالا برد.

نفت اینترمدیت وست تگزاس در ۵۰.۸۵ دلار در بشکه معامله شد که در حدود ۵۶ سنت و یا ۱.۱ درصد افزایش را نشان داد. قیمت نفت برنت نیز در هر بشکه ۵۲.۲۳ دلار در بشکه معامله شد که ۵۵ سنت و یا یک درصد افزایش را نشان داد. جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA سنگاپور در این زمینه گفت: «میزان نفت خام ذخیره‌شده توسط موسسه نفت آمریکا اعلام شده است و این مسئله باعث شد معاملات روز چهارشنبه در بازارهای آسیایی با قیمتهایی بالاتر از قیمت های روز سه شنبه آغاز شود. ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ اکتبر، ۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۶۷.۱ میلیون بشکه رسید.

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نفت اطمینان دادن محمدبارکیندو، دبیر کل اوپک به رسانه‌ها درباره ثابت نگه‌داشتن میزان صادرات کشورهای اوپک بود. وی اعلام کرد که «من خوشبینم که ما در اجلاس ماه نوامبر تصمیمی جدی در این زمینه می‌گیریم.» این گروه همچنین امید دارد که بتواند کشورهای غیر عضو را نیز با خود همراه سازد و طرح فریز نفتی را با حضور کشورهایی مانند روسیه کلید بزند.