به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجموعه کتاب «۱۰۰ تایی‌ها» به تازگی با هدف آموزش اعداد و شمارش و بالابردن توانایی بصری خردسالان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سه جلد منتشر شده است.

«۱۰۰ تایی‌ها» مجموعه کتابی است که لذت خواندن، دیدن و مشاهده را در خردسالان تقویت می‌کند. این کتاب‌ها که با محور تصویر تالیف شده‌اند حس جستجوگری را در مخاطبان تقویت می‌کنند. ماسایوکی سب نویسنده و تصویرگر این اثر است که در قالب بازی، سرگرمی در گام نخست اعداد و شمارش را به خردسالان آموزش می‌دهد.

«۱۰۰ تایی‌ها»، «رژه‌ ۱۰۰ تایی‌ها» و «قایم‌باشک ۱۰۰ تایی‌ها» کتاب‌هایی مجزا و کامل‌اند که در هر صفحه از آن‌ها صد شکل واحد دیده می‌شود. در هر صفحه از کتاب اول حیوانی به چشم می‌خورد. موش‌ها، پرنده‌ها،‌ ماهی‌ها، فیل‌ها هر کدام تفاوت‌هایی دارند و خردسال باید به سوالات مطرح شده در آن صفحه پاسخ دهد. او هر بار به کشف تفاوت و شمارش دست می‌زند و در پایان کتاب به زندگی شهری، ‌انسان‌ها و ماشین‌ها گره می‌خورد.

«رژه‌ ۱۰۰ تایی»‌ها هر بار تعدادی از موجودات را در هر صفحه به نمایش می‌گذارد. خردسال در جستجوی این‌که حضور ۱۰۰ حیوان قطعی است به شمارش می‌پردازد. همه‌ حیوانات به سمت جایی حرکت می‌کنند. چند صد حیوان در صفحه‌ آخر به مهمانی بزرگی می‌رسند و خردسال باید در این مهمانی چیزهایی را پیدا کند.

قهرمان‌های کتاب «قایم باشک ۱۰۰ تایی‌ها» انسان‌ها هستند. در هر صفحه برای ۱۰۰ انسان موجود اتفاق‌هایی می‌افتد. در یک صفحه آن‌ها سوار کشتی‌اند و در داستانی دیگر بابابرفی. خردسالان تصاویر را برای پیدا کردن مرد غارنشین، حلزون،‌ کسانی که موهایشان را بسته‌اند جستجو می‌کند.

ترجمه این مجموعه‌ توسط رضوان خرمیان،‌ فاطمه گوهریان، حمید پیرهادی و شراره وظیفه‌شناس انجام شده است.

کتاب‌های این مجموعه ۲۸ صفحه دارند و با قیمت‌های ۴۰ و ۵۰ هزار ریال به چاپ رسیده اند.