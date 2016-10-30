به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، «پلههای نخستین» و «اندیشههای همیشگی» عنوان دو کتاب جدید با موضوع پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان است که به تازگی راهی بازار کتاب شدهاند.
از این مجموعه پیشتر پنج کتاب با عنوانهای «جعبههای ذهن»، «آینه حواس»، «دنیایی که نمیشناسیم»، «من و هستی» و «بهانههایی برای فکر کردن» منتشر شده بودند.
«گام به گام تا اندیشه» عنوان طرحی است با هدف پرورش تفکر که نخستین بار در سال ۸۴ در مراکز کانون اجرا شد. حاصل این تلاش هماینک به دست مربیان و معلمان سراسر کشور رسیده است.
محبوبه اسپیدکار مولف این اثر پس از ارائهی مفاهیمی تئوری در سرفصلهایی مجزا فعالیتهایی را همراه با انتظارات، اهداف و روش کار به مخاطبان عرضه کرده است. مضمون، سطح و زمان پیشنهادی برای هر کدام از این فعالیتها ارایه شده و توصیههای تکمیلی نیز به آن اضافه شده است.
در مقدمه این آثار آمده است: «فرایند پرورش تفکر با آموزش اندیشهها تفاوت دارد و در کنار «چگونه فکر کردن» ناگریز «به چه فکر کردن» را نیز آموزش میدهد. این دو مبحث در واقع زیربنای هویت فکری و عملی در انسان است و هیچ آموزشی نباید و نمیتواند فارغ از بافت فرهنگی و اجتماعی هر کشوری به پرورش تفکر کودکان و نوجوانان بپردازد.»
«پلههای نخستین» کتاب کار مربی برای گروه سنی «ب» (۶ تا ۹ سال) و «اندیشههای همیشگی» کتاب کار مربی برای گروه سنی «ج» ( ۹ تا ۱۲ سال) است.
این آثار را میتوانید به قیمت ۹ و ۱۱ هزار تومان از فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تهیه کنید.
نظر شما