عباس آگاهی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه‌های جدید خود در حوزه ادبیات پلیسی گفت: طبق رویه سال‌های گذشته که مشغول به ترجمه کتاب‌های مطرح فرانسوی ادبیات پلیسی بوده‌ام، در ماه‌های اخیر هم چند کتاب جدید را ترجمه کرده‌ام که برخی از آن‌ها برای چاپ آماده می‌شوند. همه این رمان‌ها در قالب مجموعه پلیسی نقاب توسط انتشارات جهان کتاب چاپ خواهند شد.

وی افزود: «مگره و مرد روی نیمکت» یکی از این رمان‌هاست که همان طور که از نامش مشخص است، اثر دیگری از ژرژ سیمنون نویسنده نامدار ادبیات پلیسی است. همچنین از دو نویسنده نامدار ادبیات پلیسی جهان هم چند ترجمه جدید دارم که به پایان رسیده‌اند. این ترجمه‌ها از رمان‌های «مهندس زیاد دلباخته اعداد بود» و «نجس‌ها» نام دارند و نوشته پی یر بوالو و توماس نارسژاک هستند.

این مترجم در ادامه گفت: نویسنده فرانسوی زبان دیگری که این سال‌ها ترجمه‌هایی از آثارش داشته‌ام، فردریک دار است که به تازگی ترجمه رمان‌های «دژخیم می‌گرید»، «تنگنا» و «اغما» را از او به پایان رسانده‌ام. «آسانسور»، «مرگی که حرفش را می‌زدی»، «کابوس سحرگاهی»، «چمن» و «قیافه نکبت من»، «بچه پرروها»، «زهر تویی»، «قاتل غمگین» و «تصادف» رمان‌هایی هستند که پیش از این از دار ترجمه کرده ام و در قالب مجموعه نقاب به چاپ رسیده‌اند. ماه گذشته ترجمه رمان «نان حلال» را از این نویسنده به ناشر تحویل دادم و به تازگی ترجمه رمان «مرد خیابان» را هم از این نویسنده به پایان رسانده‌ام.

آگاهی گفت: از رمان‌های دیگری که به تازگی تحویل ناشر داده‌ام و مربوط به شخصیت سربازرس مگره می‌شوند، می‌توانم به «مگره نزد فلاماندها»، «مگره و شبح»، «تعطیلات مگره» و «مگره سرگرم می شود» اشاره کنم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر ترجمه رمانی از بوالو و نارسژاک را با نام «بونسایی» در دست انجام دارم. یک رمان هم از نویسنده‌ای دیگر بود که آن را به ناشر تحویل دادم و با چاپش، پای نویسنده جدیدی به مجموعه نقاب باز می شود. این نویسند میشل بوسی است و رمانش هم «پروازی بی او» نام دارد.