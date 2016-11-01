پیمان تجارت آزاد با اروپا یک گام به اجرا نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بعدازاینکه اروپا اختلافات داخلی خود برای اجرای توافق تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپایی را حل کرد، جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا به بلژیک سفر کرد و در روز یکشنبه پیمان تجارت آزاد بین کانادا و اروپا یا CETA را امضا کرد. باوجوداینکه کریستیا فریلند، وزیر تجارت کانادا لایحه‌ای را آماده کرده است که به مجلس این کشور بدهد تا این معاهده اجرایی شود، به نظر می‌رسد کانادا باید در انتظار بماند که آیا پارلمان اروپا این معاهده را تصویب می‌کند یا خیر. بعدازاین که قانون در مجالس کانادا و اتحادیه اروپا تصویب شد، بیشتر تعرفه‌ها برداشته می‌شود. هر دو طرف اعلام کرده‌اند که این معاهده در ابتدای سال آینده میلادی به قانون تبدیل می‌شود.

حامیان این قرارداد اعلام کرده‌اند که پیمان CETA تجارت دو طرف را تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. اما این به شرطی است که صادرکنندگان کانادایی – که منتقدان بیان می‌کنند به‌شدت دراین‌باره نگران و ترسو هستند- تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

فریلند به خبرنگاران گفت: «دولت در حال حاضر به‌شدت تمرکز خود را بر روی این مسئله قرارداده است که با صادرکنندگان همکاری داشته باشد اما دولت باید اطمینان حاصل کند که صادرکنندگان فرصت های صادراتی به اروپا را به‌خوبی شناسایی می‌کنند.»

گروهی به نمایندگی از مدیران عامل شرکت‌های مختلف اقتصادی بیان کرده است که برای محقق شدن این اهداف، فریلند باید رویکردی بسیار تهاجمی و فعال برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط داشته باشد در غیر اینصورت پیمان تجارت آزاد بین اروپا و کانادا به نفع اقتصاد کانادا نخواهد بود.

از سوی دیگر تصویب کامل این طرح نیاز به رأی همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه دارد که می‌تواند برای قانونی شدن سال‌ها طول بکشد. چالش دیگر اتاوا تقاضا برای جبران خسارت از سوی کشاورزان است که از واردات بی‌رویه در این خصوص می‌ترسند. فریلند دراین‌باره گفت که وزرای اقتصادی در این خصوص تصمیم می‌گیرند که واردات و میزان تولیدات کشاورزی تا چه حد باشد.

اتاوا به‌صورت جداگانه تعهد داده است که محدودیت‌های صدور روادید برای شهروندان بلغاری و رومانی را از ابتدای ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی بردارد. هر دو کشور این توافق را به این خاطر امضا کردند تا زمینه برای رأی مثبتشان به این معاهده فراهم شود.

زمانی که پارلمان اتحادیه اروپا این طرح را تصویب کند، ۹۸ درصد توافق به اجرا گذاشته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین برندگان این معاهده صنعت گاوداری کانادا است که شاهد افزایش صادرات به اروپا خواهد بود. این صنعت از صادرات هزار تن گوشت گاو به ۶۵ هزار تن می‌رسد. بااین‌حال بسیاری از برداشته شدن تعرفه‌ها بین کانادا و اتحادیه اروپا نگرانی دارند.