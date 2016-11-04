اقتصاد مقاومتی موضوع یک جشنواره موسیقی شد/ برپایی سوگواره محرم

شاهرخ پناهی‌فرد رییس انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های موسیقایی که در این استان ساماندهی و اجرا می‌شود، توضیح داد: انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی طی ماه های آینده برنامه های مختلفی برای هنرمندان و مخاطبان در نظر گرفته که یکی از این برنامه‌ها برگزاری سومین سوگواره محرم است که بعد از پایان ماه صفر و برای حفظ احترام این ایام، با اجرای موسیقی های مذهبی در تبریز برگزار می شود.

وی ادامه داد: برنامه دیگری که برای برگزاری آن برنامه ریزی هایی انجام گرفته برپایی اولین جشنواره موسیقی «عاشیقلار» است که در سال اول به شیوه استانی برگزار می شود ولی برنامه مان این است که اگر امکانات فراهم شود این جشنواره در ادامه راه در قالب یک رویداد ملی برپا شود. جشنواره دیگری هم که به زودی متن فراخوان آن منتشر می شود، جشنواره ای با موضوع «اقتصاد مقاومتی» است که هنوز نام مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده اما بنا بر این است که فضای این جشنواره در قالب یک رویداد ملی باشد.

رییس انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی به برپایی جلسه‌ای ویژه با معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی طی هفته های گذشته خبر داد و گفت: در سفری که جناب مرادخانی به تبریز داشت موضوعات مختلف درباره جشنواره هایی که به آن اشاره کردم مورد بررسی قرار گرفت. تاسیس مرکز موسیقی موغامی و عاشیقی با مرکزیت تبریز یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که خوشبختانه در این زمینه جناب محمدپور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همکاری بسیار خوبی با ما دارند.

پناهی فرد در بخش پایانی صحبت های خود توضیح داد: همان طور که در جریان هستید شهر تبریز برای سال ۲۰۱۸ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان تشیع معرفی شده که ما در این زمینه اقدامات و برنامه ریزی هایی را انجام دادیم که به زودی جزییات آن اطلاع رسانی می شود.