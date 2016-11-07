عباس رافعی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فیلم سینمایی خود با عنوان «کافه پلونیا» گفت: پیش بینی می کنیم در بهمن ماه امسال پیش تولید این اثر سینمایی را آغاز و در اسفندماه نیز شروع به ساخت آن کنیم.

به گفته وی، «کافه پلونیا» محصول بخش خصوصی ایران و کشور لهستان است و به همین دلیل حدود ۷۰ درصد از فیلمبرداری آن در تهران و مابقی در لهستان انجام می شود.

وی افزود: «کافه پلونیا» داستان حضور لهستانی ها در خلال جنگ جهانی دوم در ایران است، در واقع قصه این فیلم از زمان حال آغاز می شود و به سال ۱۹۴۱ می رود، به این صورت که در پی گودبرداری یک خانه در خیابان امیرآباد، ۲ اسکلت که همدیگر را در آغوش گرفته اند و به همراه آنها چند سند و ادوات جنگی مربوط به جنگ جهانی دوم است، کشف می شود و در پی همین کنکاشی انجام می شود و متوجه می شوند این اسکلت ها مربوط به حضور لهستانی ها درجنگ جهانی دوم در ایران است.

رافعی عنوان کرد: با توجه به فضای فیلم سینمایی«کافه پلونیا» لازم است این فیلم در هوای سرد کلید بخورد به همین دلیل در نظر داریم فیلمبرداری آن را در اسفند ماه آغاز کنیم. نکته دیگری که لازم است بگویم این است که بازیگران این فیلم ترکیبی از بازیگران سرشناس ایرانی، لهستانی و آمریکایی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نام این فیلم به معنای کافه لهستانی ها است و امکان تغییر آن وجود دارد.