انتقاد شدید روسیه از حملات سایبری آمریکا به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یکی از نمایندگان مجلس روسیه خواستار رسیدگی سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا به تخلفات اخیر آمریکا در حمله سایبری به روسیه شد.

گفته می شود، استناد «رابرت شلگل» به اظهارات اخیر یک نماینده کنگره آمریکا به همکاری با «سیا» در انجام حملات سایبری به روسیه صورت گرفته است.

«شگل» در جلسه رسمی دوما با بیان این انتقاد ها گفت: این کار به معنای نقض معاهده روسیه و آمریکا (2015) با نام گسترش اطلاعات و ارتباطات در زمینه امنیت بین المللی است.

او گفت: اگر آمریکا این معاهده را نقض کند که البته کرده، این موضوع باید در نهاد های بین المللی مورد بحث قرار گیرد. جامعه بین المللی باید ساختاری را برای جلوگیری از چنین حرکاتی در نظر بگیرد.

«شگل» در ادامه اظهاراتش بیان کرد: چنین اعترافی آن هم از جانب یک سیاستمدار بلند پایه عصبانی کننده است. آن هم وقتی که آمریکا و متحدینش مانند استونی، گرجستان و ژاپن، بار ها روسیه را متهم به انجام حملات سایبری کرده اند.