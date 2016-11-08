بارش های نرمال امسال در استان اصفهان ۱۷۰ میلیمتر خواهد بود

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر میانگین حسابی و وزنی بارش‌ها را در کل استان در نظر بگیریم، زیر ۱۰۰ میلیمتر در برخی نقاط و بالای ۱۰۰ میلیمتر در نقاط غرب بارش خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده در صورت بارش ۲۰۰ میلیمتری باران، آب برای کشت پاییزه کشاورزان باز خواهد شد، آیا این میزان بارش خواهیم داشت: طبق پیش‌بینی‌ها اگر بارش به حد نرمال داشته باشیم در کل استان حجم بارش‌ها به ۱۷۰ میلی متر می‌رسد که امسال کمتر از نرمال بارش خواهیم داشت.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: میزان بارش‌ها در ورزنه از مهرماه تاکنون دو میلی‌متر بود.

وی بیان داشت: تاکنون در ورزنه ۷ دهم میلی متر در فرودگاه ۶ دهم میلی متر و اطراف کبوتر آباد ۳.۶ دهم میلیمتر بارش باران داشتیم.

خدابخش تصریح کرد: نرمال بارش‌ها در ورزنه حدود ۷۸ میلی متر در سال است.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود در آبانماه حدود ۷ میلی‌متر بارش در ورزنه داشته باشیم و در آذرماه در حدود ۱۲ میلی‌متر باشد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش ها در منطقه اژیه‌ که در شرق شهرستان اصفهان قرار دارد درحد و حدود میزان بارش‌ها در ورزنه خواهد بود.

وی افزود: بیشترین میزان بارش‌ها را در خوانسار با حجم ۴۰ و نیم میلیمتر و در فریدونشهر ۴۳ میلیمتر داشتیم.

خدابخش گفت: میزان بارش‌ها در اصفهان یک دهم، اردستان هشت و هشت دهم، خوروبیابانک ۱.۱، شرق اصفهان ۶ دهم ، کاشان ۲.۹، میمه ۱۴ میلی متر ، نایین ۳ میلی متر ، نطنز ۹ میلی متر و کبوتر آباد ۹.۶ میلیمتر خواهد بود.

بارورسازی ابرها خشکسالی اصفهان را حل نمی‌کند

وی با بیان اینکه بارورسازی ابرها خشکسالی اصفهان را حل نمی‌کند، ادامه داد: بارورسازی ابرها در اصفهان راهگشا برای حل بحران آب نیست و آنقدر بارش نخواهد داشت که حتی به صورت مقطعی برای کشت پاییزه کشاورزان خوب باشد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: چندین بار در اصفهان طی سال های گذشته انجام شده اما نتیجه مثبتی دیده نشده است.

وی اظهار داشت: طی چند روز گذشته نخستین بارش پاییزی باران را در شهر اصفهان داشتیم و از این زمان به بعد شاهد بارش ها و برف در سطح استان اصفهان خواهیم بود.