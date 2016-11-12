به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب مرکزی، دومین نشست از سری نشست های یک فنجان فرهنگ، روز دوشنبه ۲۴ آبان با حضور عبدالله کوثری مترجم کشورمان در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می شود.

کوثری که با ترجمه کتاب های یوسا، ماکز، فوئنتس و اساسا ترجمه آثار ادبیات آمریکای لاتین در ایران شناخته شده، بیش از ۵۰ کتاب در دو رشته ادبیات و اقتصاد ترجمه کرده و در این نشست درباره خودش، ترجمه، رمان، شعر و ادبیات سخن خواهد گفت.

این نشست روز دوشنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۷ در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.