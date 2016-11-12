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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

اعلام برنامه بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اعلام برنامه بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

برنامه کامل جلسات نمایشنامه خوانی آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات نمایشنامه خوانی آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد در تالار کنفرانس تئاتر شهر برگزار می شود.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برنامه کامل اجراها به شرح زیر اعلام شده است:

یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه

ساعت ۱۵:۳۰ : جلسه نمایشنامه خوانی« پروانه الجزایری»، نویسنده: پیام لاریان، کارگردان: سعید حسنلو.

ساعت ۱۸: جلسه نمایشنامه خوانی «خوابگرد»، نویسنده: نوید ایزدیار.

دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه

ساعت ۱۵:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «رقص هانتینگتن»، نویسنده: محمدرضا عرب یار محمدی.

ساعت ۱۸: جلسه نمایشنامه خوانی «نگران نباش آدامس بجو»، نویسنده: امیر لشگری.

سه شنبه ۲۵ آبان‌ماه

ساعت ۱۵:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «خواب های رنگی ببینید آقا»، نویسنده: مسعود شاکرمی.

ساعت ۱۸: جلسه نمایشنامه خوانی «خون چکان»، نویسنده: مجتبی آقا بابایی.

چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه

ساعت ۱۵:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «چرخ»، نویسنده: محسن عظیمی.

ساعت ۱۸: جلسه نمایشنامه خوانی «۳۶۰۰ ثانیه مردن»، نویسنده: امیرحسین بهبهانی نیا.

پنجشنبه ۲۷ آبان‌ماه

ساعت ۱۵:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «برف زمین را گرم می کند»، نویسنده: مریم منصوری.

ساعت ۱۸: جلسه نمایشنامه خوانی «موزه خصوصی»، نویسنده: تهمینه محمدی.

کد مطلب 3822012
فریبرز دارایی

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