مراجعه ۳ تا ۱۰ هزار زائر بدون ویزا به مرز/ برخورد قاطع با متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با رادیو رابعین با اشاره به ترافیک شدید مرز مهران در روز گذشته گفت: ترافیک به این دلیل بود که زائران ما بین ۳ تا ۱۰ هزار نفر بدون داشتن روادید به مرز مراجعه کردند.

وی افزود: مقرر شد محورهای مواصلاتی از استان های ایلام و کرمانشاه مسدود و عزیزانی که مجوز دارند از مرز خارج شدند.

گودرزی ادامه داد: زائران مطمئن باشند دستگاه دولتی و انتظامی اجازه تردد بدون روادید را نخواهد داد.

وی گفت: در ستاد مرکزی یکسری مصوبات تعیین شد و نقاط مختلفی را مهیا کردیم تا عزیزان به راحتی روادید خود را دریافت کنند و عده زیادی از عزیزان توجه کردند.

گودرزی ادامه داد: تعداد قلیلی به این مهم توجه نکردند و با خیال اینکه امسال نیز فرصتی به وجود می آید، اقدام به عزیمت به مرز کردند ولی امسال این ملاحظات وجود ندارد و دولت عراق بنا دارد قاطعانه برخورد کند.

وی بیان داشت: قریب به ۲۰ روز نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر داخل عراق شده اند و بازگشت این عزیزان در سه روز ترافیک سنگینی را ایجاد می کند و مهران با ترافیک سنگینی مواجه خواهد شد و از عزیزان می خواهیم حتما برای بازگشت برنامه ریزی کنند.