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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

سخنگوی ستاد مرزی اربعین اعلام کرد:

مراجعه ۳ تا ۱۰ هزار زائر بدون ویزا به مرز/ برخورد قاطع با متخلفان

مراجعه ۳ تا ۱۰ هزار زائر بدون ویزا به مرز/ برخورد قاطع با متخلفان

استان‌ها- سخنگوی ستاد مرزی اربعین با تاکید بر اینکه هیچگونه ملاحظه ای در خروج بدون روادید وجود ندارد، گفت: برخورد قاطع قانونی با افرادی که بدون روادید از مرز خارج شدند، انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با رادیو رابعین با اشاره به ترافیک شدید مرز مهران در روز گذشته گفت: ترافیک به این دلیل بود که زائران ما بین ۳ تا ۱۰ هزار نفر بدون داشتن روادید به مرز مراجعه کردند.

وی افزود: مقرر شد محورهای مواصلاتی از استان های ایلام و کرمانشاه مسدود و عزیزانی که مجوز دارند از مرز خارج شدند.

گودرزی ادامه داد: زائران مطمئن باشند دستگاه دولتی و انتظامی اجازه تردد بدون روادید را نخواهد داد.

وی گفت: در ستاد مرکزی یکسری مصوبات تعیین شد و نقاط مختلفی را مهیا کردیم تا عزیزان به راحتی روادید خود را دریافت کنند و عده زیادی از عزیزان توجه کردند.

گودرزی ادامه داد: تعداد قلیلی به این مهم توجه نکردند و با خیال اینکه امسال نیز فرصتی به وجود می آید، اقدام به عزیمت به مرز کردند ولی امسال این ملاحظات وجود ندارد و دولت عراق بنا دارد قاطعانه برخورد کند.

وی بیان داشت: قریب به ۲۰ روز نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر داخل عراق شده اند و بازگشت این عزیزان در سه روز ترافیک سنگینی را ایجاد می کند و مهران با ترافیک سنگینی مواجه خواهد شد و از عزیزان می خواهیم حتما برای بازگشت برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 3825284

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