جعفر دانش پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع) در دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه خبر داد.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در استان کرمانشاه افزود: این حضور جمعیت امداد دانشجویی، به منظور جمع‌آوری کمک برای پرداخت دیه نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده که ناخواسته مرتکب قتل شده‌اند است.

وی ادامه داد: جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در کشور و در زیرمجموعه آن در استان کرمانشاه، با هدف حمایت از کودکان کار و آسیب دیده از فقر در سال‌های اخیر فعالیت‌های مستمری را برای کمک به این بچه‌ها و خانواده‌های آنان انجام داده است.

دانش پرور تصریح کرد: این جمعیت در زمان های مختلف با توجه به مناسبت‌های خاص طرح‌هایی را اجرا می‌کند تا بتواند این کمک‌هایی را جمع‌آوری کرده و به افراد مذکور کمک کند.

وی افزود: از جمله اقدامات این جمعیت می توان به طرح «کوچه‌گردانان عاشق» طی شب‌های قدر امسال اشاره کرد که کیسه‌های مواد غذایی را به منازل فقرا می رساندند.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در استان کرمانشاه، با اشاره به تقدیر مقام معظم رهبری از اعضای این جمعیت در خطبه‌های عید سعید فطر امسال گفت: هم‌اکنون و در ایام عزای حسینی نیز جمعیت امام علی(ع) طرحی را به نام «طفلان مسلم» اجرا کرده است.

وی افزود: این طرح که هر ساله از عاشورا تا اربعین حسینی اجرا می شود، هم‌اکنون همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه نیز در حال اجراست.

دانش پرور تصریح کرد: در طرح طفلان مسلم برای نوجوانان زیر ۱۸ سال که ناخواسته مرتکب قتل شده اند، اقداماتی صورت می گیرد تا منجر به آزادسازی این افراد شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه جمعیت، در این طرح تلاش خواهد کرد تا خانواده‌های مقتولین را راضی به رضایت کند، برای نوجوانانی که مرتکب این جرم شده و بضاعت مالی نیز ندارند، مبلغ دیه را جمع‌آوری می کند.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در استان کرمانشاه، بر حمایت از این نوجوانان که ناخواسته مرتکب قتل شده‌اند به عنوان یک ضرورت اجتماعی تاکید کرد.

وی از جمع‌آوری دیه برای ۲ نفر از این نوجوانان در کشور و نجات آنها طی امسال و با کمک‌های جمع‌آوری شده توسط جمعیت امام علی(ع) خبر داد.

دانش‌پرور افزود: تاکنون ۹۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای پرداخت دیه یک نوجوان دیگر در کشور نیز جمع آوری شده و در حال تکمیل شدن است.

وی از حضور این جمعیت در نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه خبر داد و گفت: مردم عزیز کرمانشاه می توانند در صورت تمایل، کمک‌های خود را به غرفه این جمعیت واقع در انتهای سالن بیستون نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه تحویل دهند.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در استان کرمانشاه تصریح کرد: هم چنین می توانند برای اهدای کمک‌های خود طی برگزاری نمایشگاه و یا پس از آن از طریق سایت جمعیت به آدرس https://life.sosapoverty.org/#/ اقدام کنند.