موافقت رئیس قوه قضاییه با تشکیل شعب قضایی ویژه در حوزه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی نشر و تشکل های نشر شامگاه دوشنبه اول آذر با حضور روسای اتحادیه ها، تشکل ها و انجمن های فرهنگی فعال در حوزه نشر و همچنین جمعی از مدیران ستادی این وزارتخانه در محل هتل انقلاب در تهران برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته خود برای حضور در این جلسه، نشست هیات دولت را نیمه کاره رها کرده بود از ابلاغ سلام رئیس جمهور به ناشران سخن گفت و تاکید کرد: دکتر روحانی به بنده تاکید کردند که مسائل شما عزیزان ناشر را با دقت بشنوم و آنها را به ایشان منتقل کنم تا برای حل‌شان چاره اندیشی کنیم.

وی که پس از استماع نقطه نظرات جمعی از فعالین حوزه نشر، پشت تریبون قرار گرفته بود، افزود: نکته کلیدی این است که اگر قرار است در یک کشور توسعه شکل بگیرد نقطه عزیمت آن فرهنگ است و اگر بناست آغاز حرکت فرهنگی، توسعه فرهنگی باشد، نقطه عزیمت آن کتاب و نشر است.

وزیر ارشاد افزود: به همین دلیل ما به توسعه نخواهیم رسید مگر اینکه ریل آن از فرهنگ شروع شود و بگذرد. از این منظر، زیرساخت توسعه در کشور به فرهنگ برمی گردد؛ اگر ما در حوزه اقتصادی شاهد فقر و فساد و تبعیض و ارتشاء و رشوه هستیم، قطعا ریشه آن مشکلات فرهنگی است چرا که انسان ها آن را به وجود می آورند. اگر در حوزه سیاسی شاهد انگ زنی و بداخلاقی و انتقام جویی هستیم، ریشه اش فرهنگی است.

صالحی امیری گفت: لذا بستر توسعه از فرهنگ آغاز می شود و از اینجاست که مفهوم کتاب و نشر و کتابداری و کتاب فروشی و کتابخانه معنا پیدا می کند. بدون درک این مفهوم امکان تمایز این صنوف امکان پذیر نیست. ناشران کارگزاران اصلی عرصه توسعه فرهنگی در کشور هستند و از این منظر شغل نشر و کتابفروشی و کتابداری، مقدس است و امر مقدس باید پاس داشته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که معاون امور فرهنگی خود را نیز در کنار داشت، گفت: آقای صالحی شهادت می دهند که من در سال جاری قریب به ۵ جلسه در حوزه کتاب و کتابخوانی با حضور ۳۰ نفر از نخبگان فرهنگی برگزار کرده ام تا راه حلی برای مشکلات این عرصه پیدا کنم. ما باید بپذیریم راه نجات دولت، پذیرش اصل پرهیز از تصدی گری و تولی گری است.

وی ادامه داد: سیاست‌گذار خوبی است اما دولت هیچ گاه کارگزار خوبی نبوده و نیست و من هم با شما (ناشران) موافقم که دولت باید به تدریج از عرصه تصدی گری خارج شود و این باید سیاست کلی وزارت ارشاد باشد. بیت الغزل صحبت های من به طور کلی در جلسات این بوده که کار را به اهلش واگذار کنیم و بنده شهادت می دهم که آقای سیدعباس صالحی در این مسیر بوده اند.

صالحی امیری خطاب به ناشران گفت: من به شما قول می دهم به سرعت در این مسیر حرکت کنیم و باید بتوانیم این نگاه را در دولت اصلاح کنیم و به کارگزاران دولتی بقبولانیم که دولت سیاستگذار خوبی است اما کارگزار خوبی نیست اما لازمه این حرکت تقویت نهادهای صنفی است و بنده بر انسجام بیشتر میان ناشران و نهادهای صنفی تاکید می کنم.

وزیر ارشاد اضافه کرد: بخشی از مشکلات موجود به این مساله (عدم انسجام در درون صنف) برمی گردد، عزیزان در این حوزه باید برنامه ریزی جدی داشته باشند و باید یک صدا، از نشر به گوش آید و صنعت نشر نباید چند صدایی باشد.

وی اضافه کرد: ما به عنوان دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزاما باید رویکرد عدالت محوری در حوزه نشر، سرلوحه کار خودمان قرار دهیم. بی عدالتی به مثابه یک موریانه است در ساختمان که بنیان آن را بر هم می ریزد. من و آقای سیدعباس صالحی موظفیم که عدالت محوری را در این حوزه سرلوحه کارمان قرار دهیم.

صالحی امیری گفت: نکته دیگر واقع گرایی است؛ ما نباید دچار نوعی نگاه آرمان گرایانه و دست نایافتنی شویم. بنده به صراحت می گویم امکان اینکه بتوانیم در محدوده زمانی ۹ ماهه همه مطالبات شما (ناشران) را تامین کنیم، قطعا وجود ندارد اما می توانیم به بخشی از آن پاسخ دهیم و من این کار را خواهم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به مواردی که ناشران به عنوان دغدغه های خود مطرح کرده‌اند، تاکید کرد: در بحث معافیت کتابفروشان دارای کمتر از ۵ نفر پرسنل از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، بنده ۴ جلسه تاکنون برگزار کرده ام تا بتوانم این گره را بگشایم. من بنا دارم ۷۰ درصد وقتم را برای ۱۰ درصد مسائل مهم صرف کنم و از این منظر درگیر مسائل حاشیه ای و کمتر ضروری نخواهم شد.

صالحی امیری گفت: با آقای نوربخش (رئیس سازمان تامین اجتماعی) دو، سه ساعت جلسه داشتیم و نتیجه این شد که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان تامین اجتماعی به یک تفاهم سه جانبه برسیم. در تداوم این مسیر بنده با آقای دژپسند که مسئولیت برنامه ریزی را در این زمینه بر عهده دارند، جلسه ای برگزار کردم.

وی ادامه داد: همچنین با آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم جلسه ای برگزار کردم و توافقات اجمالی در مذاکرات انجام شد ولی من هیچ گاه هیچ وعده ای نخواهم داد مگر اینکه به نتیجه قطعی منجر شود. ان‌شاءالله نتیجه این بحث (معافیت بیمه ای کتابفروشان دارای کمتر از ۵ نفر پرسنل) هر چه باشد، به اطلاع شما خواهم رساند.

صالحی امیری در عین حال به مانعی جدی بر سر راه این معضل اشاره کرد و گفت: مانع بحث اینجاست تعداد کسانی را که دولت و مجلس تصویب کرده که از این معافیت استفاده کنند به چند میلیون رسیده و رقم ریالی آن بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را برای این کار در اختیار ندارد که البته ما تلاش می کنیم این چالش ها را در دولت حل کنیم.

وزیر ارشاد در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر از ۴۷ هزار نفر از عضو صندوق هنر از خدمات بیمه ای استفاده می کنند، گفت: از این تعداد تنها ۶ هزار نفر بیمه تکمیلی دارند و ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر در نوبت استفاده از این خدمات هستند. ما البته سعی می کنیم این ظرفیت را ایجاد کنیم که همه عزیزان حوزه نشر و فرهنگ و هنر از این امکان برخوردار شوند اما باز هم بنده نتیجه قطعی را پس از توافق کتبی با سازمان مدیریت به اطلاع شما خواهم رساند.

وی افزود: ما برای اینکه بتوانیم در این حوزه موفق باشیم باید از خودمحوری و خودبرترانگاری پرهیز کنیم، دولت نباید خود را تافته جدابافته از عرصه نشر بداند. این کار نه ممکن است و نه معقول فلذا تقاضای من از شما ناشران این است که نظرات و دغدغه های خود و همچنین پیشنهادات را به بنده آقای صالحی منعکس کنید و برای برطرف کردن آنها چاره اندیشی کنیم.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه باید پلی بین تولید و مصرف فرهنگی ایجاد شود گفت: ما برای همه چیز الگوی مصرف تعیین کرده ایم به جز کتاب و کتابخوانی. در این زمینه باید چاره اندیشی جدی صورت گیرد. ما اگر نتوانیم تقاضا برای محصولات فرهنگی را در جامعه تحریک کنیم قطعا با انبوهی از آسیب ها در حوزه دیگر مواجه می شویم لذا اکسیر نجات بخش آسیب های فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران، افزایش سرانه کتاب و کتابخوانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت باید این مساله را در راس مسائل فرهنگی خودش قرار دهد بر لزوم اولویت بندی مطالبات حوزه نشر تاکید کرد و یادآور شد: خود صنعت نشر و اتحادیه ها باید بگویند که کدام مطالبات شان در اولویت قرار دارد از آن سو بحث دیگر آن است که فرصت لازم به وزارت ارشاد داده شود تا بتواند این مسائل را حل و فصل کند.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه در استفاده از ظرفیت یارانه ها و همچنین تسهیلات بانکی باید توانایی متقاضیان هم لحاظ شود گفت: در بحث قاچاق کتاب و چاپ زیرزمینی کتاب ها توسط افراد سودجو ما تمام توان‌مان را به کار خواهیم بست. دیروز نیروی انتظامی به شما (ناشران) قول داد که به کمک تان بیاید و ما هم سعی می کنیم قوه قضاییه را هم هماهنگ کنیم که به کمک شما بیاید.

وی با تاکید بر اینکه واسپاری امور سیاست قطعی وزارت ارشاد است، به تشکیل کارگروهی برای اتخاذ بهترین روش در این راستا اشاره کرد و گفت: بنده امشب (اول آذر) با آقای طیب نیا صحبت کردم و ایشان در بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان اعلام کرد که ما به آنچه مصوبه قانونی است، پایبند هستیم و به آن عمل خواهیم کرد. در آینده نزدیک هم بنده جلسه ای را با رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه برگزار خواهم کرد.

وزیر ارشاد در ادامه از موافقت رئیس قوه قضاییه با تشکیل شعب تخصصی برای پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرقت‌های ادبی و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آثار مکتوب خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه موافقت کردند که در شعب ویژه و به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور را هم بر عهده دارد، با یادآوری تاکید هفته گذشته خود بر لزوم خرید و تهیه کتاب برای تامین منابع کتابخانه های عمومی از طریق نیازسنجی محیطی مخاطبان این آثار گفت: آقای مختارپور (دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور) با این نگاه بنده کاملا موافق بود فلذا ما این سیاست را در حوزه تامین منابع کتابخانه های عمومی دنبال خواهیم کرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم در پایان خطاب به ناشران گفت: بنده به شما قول می دهم تلاش کنم تا زبان شما در دولت باشم اما قول نمی دهم همه مطالبات شما را در زمانی اندک برآورده کنم.