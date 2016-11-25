به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کارشناسان روسی حاضر در سوریه استفاده گروه های مسلح از گاز شیمیایی در حمله به شهروندان سوری را تایید کردند.

در همین راستا، کارشناسان بیولوژی و شیمیایی روسیه اعلام کردند: از حدود ۲۰ میلی لیتر خمپاره ای که در منطقه «ام حوش» در نزدیکی اردوگاه های نظامی در حلب به دست آمد، نمونه گیری سریعی انجام شد.

کارشناسان روسی تصریح کردند: پس از اینکه این خمپاره به وسیله اشعه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد این خمپاره آغشته به گاز سمی خردل بوده است. در حال حاضر نیز این خمپاره برای بررسی های بیشتر به مرکز حمیمیم در حومه لاذقیه منتقل شد.

بر اثر حملات گروه های مسلح به مناطق مسکونی در ام حوش در حومه حلب ۴۰ نفر زخمی شده بودند و آثار مواد شیمیایی بر روی پیراهن یکی از زنان این منطقه مشاهده شده بود.

کارشناسان روسی پیش از این نیز با بررسی موارد مشابه در دیگر مناطق سوریه آثاری از مواد کلر و فسفر سفید را کشف کرده بودند.

گفتنی است، پیش از این لاوروف وزیر خارجه روسیه از بررسی ارسال مستقل نمونه مواد شیمیائیِ به کار رفته توسط تروریست ها در حلب به «سازمان منع تکثیر و گسترش سلاح های شیمیایی» (OPCW) در لاهه خبر داد.