«عید بیعت» درگلزار مطهر شهداء برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) ویژه برنامه «عیدبیعت» صبح جمعه ۱۹ آذر ماه در فرهنگسرای رضوان ورودی گلزارمطهر شهداء بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

در این برنامه فراگیرسازمانی که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار می شود، فرهنگسرای رضوان نیز با همکاری خیرین و تشکل های مردم نهاد اقدام به برپایی «ایستگاه صلواتی» و توزیع چای وشیرینی نموده است.

گفتنی است؛ این فرهنگسرا پنجشنبه و جمعه های هر هفته با برگزاری برنامه های فرهنگی هنری شامل: غرفه کودک و نقاشی، ختم قرآن کریم، اهداء دلنوشته برای شهدا، کتاب و محصولات فرهنگی، مشاوره مذهبی و اکران فیلم های سینمای دفاع مقدس؛ میزبان عموم شهروندان، زائران گلزار مطهرشهدا و خانواده معظم شهدا است.

ربیع الاول را آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) می دانند چرا که پس از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارشان امام عسکری(ع) بار سنگین امامت و رهبری عالم بر دوش آن حضرت قرار گرفت.این روز عید شیعه و اولین روز امامت و خلافت آخرین خلیفه و حجت بر حق و منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در سال ۲۶۰ ه. ق است.

علاقمندان برای بهره مندی از برنامه ها و فعالیت های فرهنگسرای رضوان می توانند به نشانی: بهشت زهرا(س)، ورودی گلزار مطهر شهدا، مقابل جایگاه تاریخی جلوس امام خمینی(ره) مراجعه کرده؛ و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۵۵۲۰۲۲۱۸ تماس بگیرند یا از سایتRezvan.farhangsara.ir بازدیدکنند.