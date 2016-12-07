تندیس «حاج عبدالله والی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی داوطلب و همزمانی آن با روز دانشجو، اولین همایش «روز جهانی داوطلب، فزاینده‌ی روحیه‌ی حرکت های جهادی» در سالن آمفی تأتر مجتمع فرهنگی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) با حضور دبیر و مسئولین این قرارگاه و جمعی از دانشجویان عرصه جهادی و دبیران کانون‌های جهاد و کارشناسان خانه جهاد برگزار شد.

در پایان این مراسم از فعالان عرصه جهادی به پاس گوشه ای از زحمات گرانقدرشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

همچنین در پایان مراسم و با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری که فرمودند حاج عبدالله والی یکی از اسوه های درخشان عمل و اقدام جهادی است، با حضور همه اعضا و گروه های جهادی

از تندیس «حاج عبدالله والی» در جلوی در قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام رونمایی شد.

عبدالله والی، مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) و نماینده امام خمینی در منطقه محروم بشاگرد بود که در اردیبهشت سال ۸۴ درگذشت. وی به عنوان نماد مدیریت جهادی شناخته می‌شود.