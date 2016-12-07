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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

تندیس «حاج عبدالله والی» رونمایی شد

تندیس «حاج عبدالله والی» رونمایی شد

در اولین همایش روز جهانی داوطلب، جهادگران قرارگاه جهادی امام رضا (ع) از تندیس حاج عبدالله والی رونمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی داوطلب و همزمانی آن با روز دانشجو، اولین همایش «روز جهانی داوطلب، فزاینده‌ی روحیه‌ی حرکت های جهادی» در سالن آمفی تأتر مجتمع فرهنگی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) با حضور دبیر و مسئولین این قرارگاه و جمعی از دانشجویان عرصه جهادی و دبیران کانون‌های جهاد و کارشناسان خانه جهاد برگزار شد.

در پایان این مراسم از فعالان عرصه جهادی  به پاس گوشه ای از  زحمات گرانقدرشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

همچنین در پایان مراسم و با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری که فرمودند حاج عبدالله والی یکی از اسوه های درخشان عمل و اقدام جهادی است، با حضور همه اعضا و گروه های جهادی
 از تندیس «حاج عبدالله والی» در جلوی در قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام رونمایی شد.

عبدالله والی، مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) و نماینده امام خمینی در منطقه محروم بشاگرد بود که در اردیبهشت سال ۸۴ درگذشت. وی به عنوان نماد مدیریت جهادی شناخته می‌شود.

کد مطلب 3843977

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