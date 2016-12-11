به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری صحنههای خیابانی «زخم باز» به کارگردانی حسین تبریزی که از چندی پیش در شهر بندرعباس کلید خورده بود، کماکان در لوکیشنهای خارجی این شهر ادامه دارد و به زودی وارد مرحله ضبط سکانسهای داخلی می شود.
گیلدا ویشکی در نقش اصلی این فیلم بازی می کند. بیتا عالمی، سما راد و جمعی از بازیگران استان هرمزگان نیز در این اثر سینمایی ایفای نقش میکنند. همچنین تاکنون بازیگرانی مانند محمود پاکنیت، پندار اکبری، مهری آلآقا، مهوش صبرکن و علیرضا استادی به تیم بازیگران این فیلم پیوستهاند و به زودی هنرمندان دیگری به فهرست بازیگران فیلم «زخم باز» اضافه خواهند شد.
بیشترین صحنههای فیلم «زخم باز» در شهر بندرعباس فیلمبرداری میشود. «زخم باز» در ژانر اجتماعی است و تولید آن برای شرکت در جشنواره فیلم فجر آماده می شود.
«زخم باز» روایت دختر جوانی است که برخلاف جریان تعصبات سنتی و کور خانوادگی حرکت میکند.
دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از سمیه حصاری و رسول کیاپاشا نویسندگان فیلمنامه، فرخ مجیدی مدیر فیلمبرداری، فرهاد تبریزی مدیر صدابرداری، روزبه کلباسی تدوین، آبتین برقی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح چهرهپردازی، فاطمه حیدری مدیر تولید، سعید اژدر جانشین تولید، سولماز همتزاده دستیار تهیه، حمزه امیدی مشاور حقوقی، حبیب قلیزاده دستیار اول کارگردان و برنامهریز، شرکت «هورشیدفیلم» مجری طرح، احمدرضا حجارزاده و الهه حاجیزاده مشاور رسانه و روابطعمومی.
حسین تبریزی فیلم «افسونگر» را با بازی پژمان بازغی، لیلا اوتادی و شقایق فراهانی در نوبت اکران عمومی دارد که در دی ماه سال جاری به نمایش در میآید.
