  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

«زخم باز» به خیابان‌های بندرعباس رسید

«زخم باز» به خیابان‌های بندرعباس رسید

فیلمبرداری فیلم «زخم باز» به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد، با ضبط سکانس‌های خیابانی در بندرعباس همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری صحنه‌های خیابانی «زخم باز» به کارگردانی حسین تبریزی که از چندی پیش در شهر بندرعباس کلید خورده بود، کماکان در لوکیشن‌های خارجی این شهر ادامه دارد و به زودی وارد مرحله ضبط سکانس‌های داخلی می شود.

گیلدا ویشکی در نقش اصلی این فیلم بازی می کند. بیتا عالمی، سما راد و جمعی از بازیگران استان هرمزگان نیز در این اثر سینمایی ایفای نقش می‌کنند. همچنین تاکنون بازیگرانی مانند محمود پاک‌نیت، پندار اکبری، مهری آل‌آقا، مهوش صبرکن و علیرضا استادی به تیم بازیگران این فیلم پیوسته‌اند و به زودی هنرمندان دیگری به فهرست بازیگران فیلم «زخم باز» اضافه خواهند شد.

بیش‌ترین صحنه‌های فیلم «زخم باز» در شهر بندرعباس فیلمبرداری می‌شود. «زخم باز» در ژانر اجتماعی است و تولید آن برای شرکت در جشنواره فیلم فجر آماده می شود.

«زخم باز» روایت دختر جوانی است که برخلاف جریان تعصبات سنتی و کور خانوادگی حرکت می‌کند.

دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از سمیه حصاری و رسول کیاپاشا نویسندگان فیلمنامه، فرخ مجیدی مدیر فیلمبرداری، فرهاد تبریزی مدیر صدابرداری، روزبه کلباسی تدوین، آبتین برقی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح چهره‌پردازی، فاطمه حیدری مدیر تولید، سعید اژدر جانشین تولید، سولماز همت‌زاده دستیار تهیه، حمزه امیدی مشاور حقوقی، حبیب قلی‌زاده دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، شرکت «هورشیدفیلم» مجری طرح، احمدرضا حجارزاده و الهه حاجی‌زاده مشاور رسانه و روابط‌عمومی.

حسین تبریزی فیلم «افسونگر» را با بازی پژمان بازغی، لیلا اوتادی و شقایق فراهانی در نوبت اکران عمومی دارد که در دی‌ ماه سال جاری به نمایش در می‌آید.

کد مطلب 3846967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها