گزارش سیا «مسخره» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «دونالد ترامپ» گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مورد نقش هکرهای روس در شکست کلینتون، رقیب دمکراتش در انتخابات را «مسخره» خواند. اما مقام‌های ارشد حزب جمهوریخواه و دمکرات خواستار پیگیری این گزارش هستند.



روزنامه واشنگتن‌ پست روز جمعه (۹ دسامبر/ ۱۹ آذر) در گزارشی به تحقیقات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته بود.

به نوشته نشریه مزبور سازمان سیا در گزارشی داخلی به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با دولت روسیه شناسایی شده‌اند که هزاران ایمیل هک‌شده از ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون را در اختیار سایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داده بود که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی با اطمینان نسبتا بالایی بر این باورند که هکرهای روس به سیستم‌های کامپیوتری حزب دمکرات و همچنین حزب جمهوری‌خواه آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ اما نکته توجه‌برانگیز آن است که تنها اطلاعات مربوط به حزب دمکرات‌ها افشا و علنی شده است.

به نوشته واشنگتن پست، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از تلاش روس‌ها برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکا به سود ترامپ اطمینان زیادی دارد.

اکنون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا این گزارش را رد کرده و آن "مضحک" خوانده است.

او روز یکشنبه (۱۱ دسامبر / ۲۱ آذر) در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز دمکرات‌ها را مسئول چنین گزارش‌هایی دانست.

ترامپ گفت که دمکرات‌ها در این انتخابات یکی از سنگین‌ترین شکست‌های خود در تاریخ سیاسی آمریکا را متحمل شده و حال به این گزارش‌ها متوسل گردیده‌اند.

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا همچنین به این نکته اشاره کرد که دیگر سازمان‌های اطلاعاتی در این ارتباط با سازمان سیا هم‌عقیده نیستند.

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز همچنین بر دید و موضع انتقادی خود در قبال سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تأکید کرد.

او گفت قصد دارد، با آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ از دریافت گزارش‌های روزانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی چشم‌پوشی کند و تنها زمانی در جریان قرار گیرد که اطلاعات تازه‌ای به دست آمده باشند.

ترامپ همچنین تصریح کرد که به عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا قصد دارد پست‌های موجود در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی را به افرادی واگذار کند که مورد اعتماد او هستند.

در این میان سناتورهای برجسته هر دو حزب خواستار آن شده‌اند که کنگره‌ی آمریکا به اتهامات مطرح‌شده رسیدگی کند.

سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه و سناتور لیندسی گراهام از حزب دمکرات روز یکشنبه (۱۱ دسامبر) بیانیه‌ای مشترک در این رابطه منتشر کردند. به باور آنان این مسئله برای آمریکا مهم‌تر از آن است که به دعوایی میان‌حزبی بدل شود.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نیز روز جمعه (۹ دسامبر) به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور دستور داد یک گزارش جامع درباره حملات سایبری و دخالت‌های احتمالی خارجی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸ نوامبر به او ارائه دهند. دوره ریاست‌جمهوری اوباما روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به پایان می‌رسد.