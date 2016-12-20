فراخوان ثبت نام در دوره دانش افزایی اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در نظر دارد بیست و دومین دوره دانش افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه را در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) برگزار کند.

بنا بر اعلام دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها این دوره شامل: اخلاق علمی و حرفه ای، اصول تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ علم و تمدن اسلامی (سطح ۲)، اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی (سطح ۲) و همچنین برداشت ساز وار از قرآن کریم است که با حضور مدرسین برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

استادان علاقمند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ یکم دی ماه، ساعت ده صبح به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی به نشانی ww.allameh.nahad.ir w مراجعه کنند.

زمان برگزاری دوره ها و حضور در مشهد مقدس، سی ام دی ماه، یکم و دوم بهمن ماه خواهد بود همچنین احتمال تغییر دوره ها با توجه به میزان استقبال استادان از دوره ای خاص وجود دارد.