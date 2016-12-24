ایجاد ۶۰۰ شغل در شهرستان رزن/کسب رتبه نخست ایجاد اشتغال در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی عصر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این شهرستان، گفت : طبق آمار اداره تأمین اجتماعی رزن در سال ۹۳ بیش از ۸۶۰ شغل ایجادشده که این تعداد در سال ۹۴ به ۱ هزار و ۵۳۷ شغل و در ۸ماهه نخست سال جاری به ۶۰۰ شغل رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به بیش از ۲هزار شغل برسد

وی اظهار داشت :بیمه شدن افراد در تأمین اجتماعی معیار اصلی ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان رزن است.

فرماندار رزن خاطرنشان کرد :در این شهرستان با جمعیت ۳ هزارنفری جوانان بیکار مواجه ایم که از این تعداد بیکار موجود در رزن ۸۰۰ نفر را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: توجه و حمایت از طرح‌های مشارکتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و همچنین افزایش تولیدات خواهد داشت که به‌تبع آن شاهد کاهش بیکاری در سطح جامعه خواهیم بود.

حسینی با اشاره به کاهش آمار افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند گفت: با توجه به اقدامات دولت در راستای اشتغال‌زایی در شهرستان رزن در مقایسه با سال پیش کاهش داشته است این در حالی است که در رزن ۱ هزار و ۱۱ نفر مستمری‌بگیر وجود دارد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در شهرستان رزن نیازمند ۵۱۸میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌باشد که در صورت راه‌اندازی مجدد این واحدها شاهد ایجاد اشتغال برای ۲ هزار نفر خواهیم بود.

فرماندار رزن با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه قطعه سازان در شهرستان رزن گفت: این پروژه دارای ۳ فاز می‌باشد که فاز اول آن با اشتغال‌زایی برای ۴۵ نفر با پیشرفت ۹۸ درصدی همراه بوده است که در صورت تکمیل در فاز دوم برای ۴۵۰ نفر و در فاز سوم برای ۸۰۰ نفر اشتغال‌زایی انجام خواهد شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در راستای ایجاد اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری در رزن مرکز رشد به دنبال تبدیل قطعه سازان به شرکت دانش‌بنیان می‌باشد .

حسینی بابیان اینکه حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری از اهداف و اولویت‌های دولت تدبیر و امید در این شهرستان است گفت: باید تأمین منافع دو قشر کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با تأکید بر رفع مشکلات کارگری افزود :هیچ مسئولی حق کوتاهی در کمیسیون کارگری را ندارد و همه مسئولان در برابر صیانت از جامعه کارگری وظایفی داریم و باید توجه داشت که همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند مسیر را برای حل‌وفصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد .

فرماندار رزن بابیان اینکه کارگران و کارفرمایان عهده‌دار نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور هستند اضافه کرد:پشتوانه حقیقی برای استقلال کشور درگرو فعالیت‌های مسئولانه کارگران و تعامل مثبت و سازنده مدیران واحدهای تولیدی است

وی اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته به‌زودی جرائم دیرکرد تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون ریال بخشیده خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های دولت و نظام اشتغال‌زایی است و امسال سال اقدام و عمل است و انتظار داریم در پرداخت تسهیلات خیلی سختگیری نشود .

وی ادامه داد: رزن در عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران و همچنین کارآفرینان با ۱۲ممیز۸صدم درصد رتبه دوم استان را دارا است که این امر نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بانک‌ها است.

فرماندار رزن در خاتمه بیکاری را بزرگ‌ترین مانع توسعه و ایجاد اشتغال را اولویت اول کشور است دانست و یادآور شد: باید با شناسایی کانون‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها شد.