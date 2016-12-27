حساب مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و ایراد شرعی وقانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و پیش از ادامه بررسی برنامه ششم توسعه کشور، بیانیه ۲۱۰ نفر از نمایندگان در خصوص موضوعات مطرح شده درباره حساب های قوه قضائیه قرائت شد که متن آن به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضاکنندگان این بیانیه درخصوص حساب های قوه قضائیه با توجه به اینکه حل مشکلات اصلی مردم در گروه همکاری صادقانه قوای سه گانه است، از ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شبهات مطرح شده جویا شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک مربوط به حساب ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نمی باشد.

طی جلساتی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، همه سوالاتی که در ذهن نمایندگان بود را با صراحت با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه صدر و با صرف فرصت کافی به این سوالات پاسخ دادند و ما بهترین روش را همین گفت وگوهای صریح و منصفانه مسئولان با یکدیگر می دانیم.

نظرات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص مجلس و جایگاه آن و همکاری صمیمانه با قوه مقننه را همسو را نظرات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب مبنی بر در رأس امور بودن مجلس، دریافت نمودیم.

بار دیگر تاکید می کنیم که امروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مشکل اصلی کشور می باشد و مسئولان نظام در قوای سه گانه باید با اتحاد و همدلی و بدور از حاشیه سازی ها و مجادله های بی حاصل سیاسی به دنبال حل مشکلات مردم باشند.

بر این اساس هرگونه اقدامی که به همکاری قوا سه گانه آسیب برساند را از بین بردن فرصت خدمت به مردم می دانیم.»