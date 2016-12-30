قهرمان دوی ماراتن جام هرمز به رقابت های آسیایی اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی ظهر جمعه در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین دوره مسابقات دو ماراتن قهرمانی کشور جام هرمز که باحمایت شرکت بناگستر کرانه هرمز برگزار شد، بیان داشت: در سومین دوره از رقابت های دو ماراتن قهرمانی کشور شاهد افزایش شرکت کنندگان علاقمند به رقابت های دوومیدانی هستیم. در این دوره ۱۲۰ ورزشکار از ۲۵ استان شرکت داشتند. سال گذشته ۷۵ نفر شرکت کرده بودند.

وی اظهارداشت: در این دوره قهرمانان به نام ایران که در رقابت های ریودوژانیرو و قهرمانی اسیا شرکت کرده بودند، حضور داشتند و در کنار سایر دوندگان رقابتی نزدیک و پایا پای داشتند.

کیهانی عنوان کرد: مسابقات دو ماراتن در تمام کشورهای جهان از جایگاه خاصی برخوردار است و برندی برای معرفی شهرهای برگزار کننده تبدیل شده است. در آن سوی آبها اسپانسرهای بزرگی حضور دارند. ۱۰ روز دیگر دو ماراتن دوبی با جایزه یک میلیون دلاری برگزار خواهد شد و ۴۰هزار ورزشکار به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: در شهرهای بزرگ دنیا نظیر شیکاگو، سئول، توکیو، بوستون، پاریس، لندن، دوبی، استانبول و کابل رقابت های بزرگ دو ماراتن برگزار می شود و این میزبانی برای آنها نوعی تبلیغ در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری است.

رئیس فدراسیون دو و میدانی بیان داشت: از فردا مدیر ویژه‌ای برای هماهنگی و انسجام‌بخشی به برنامه‌های سال آینده این مسابقات انتخاب خواهیم کرد تا به طور خاص برای برگزاری این ماراتن در سال آینده برنامه‌ریزی و اقدام کند.

کیهانی اضافه کرد: مسیر ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متری برگزاری این مسابقه، مسیری بسیار زیبا در مجاورت ساحل خلیج فارس در استان هرمزگان و شهر بندرعباس است که می‌توان جذابیت‌های این مسیر را به عنوان یکی از جاذبه‌های این منطقه به سراسر جهان معرفی کرد.

طالب زارع عضو هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی کرانه که اسپانسر برگزاری سومین دوره رقابت های قهرمانی دو ماراتن کشور بود، بیان داشت: با همکاری فدراسیون دوومیدانی رقابت های دو ماراتن قهرمانی کشور جام هرمز در تقویم رسمی دوومیدانی کشور ثبت شد و هر ساله شاهد برگزاری این رقابت ها در استان هرمزگان خواهیم بود.