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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۱

امرایی به مهر خبر داد؛

«شبح آنیل» پس از ۱۵ سال تجدیدچاپ می‌شود

«شبح آنیل» پس از ۱۵ سال تجدیدچاپ می‌شود

اسدالله امرایی از آماده سازی ترجمه‌اش از رمان «شبح آنیل» با چاپی جدید خبر داد.

اسدالله امرایی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ترجمه‌ام از رمان «شبح آنیل» نوشته مایکل اونداتیه که ۱۵ سال پیش منتشر شده بود، به زودی تجدید چاپ می‌شود.

وی افزود: اونداتیه از جمله نویسندگانی است که هم در حوزه شعر و هم داستان فعالیت داشته و «شبح آنیل» آخرین رمان اوست که فروش بسیار بالایی در بازار جهانی نشر داشته است.

این مترجم در ادامه گفت: ترجمه‌ام از این رمان در سال ۸۰ توسط نشر نیلوفر به چاپ رسید و حالا بعد از ۱۵ سال قرار است با چاپی جدید توسط ناشری جدید منتشر شود. قرار است چاپ دوم این ترجمه توسط انتشارات مروارید منتشر و راهی بازار نشر شود.

«بیمار انگلیسی» از جمله رمان‌های مایکل اونداتیه است که نسخه سینمایی آن نیز بین اهالی سینما و هنر، شناخته شده است.

کد مطلب 3864716

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