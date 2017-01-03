اسدالله امرایی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ترجمه‌ام از رمان «شبح آنیل» نوشته مایکل اونداتیه که ۱۵ سال پیش منتشر شده بود، به زودی تجدید چاپ می‌شود.

وی افزود: اونداتیه از جمله نویسندگانی است که هم در حوزه شعر و هم داستان فعالیت داشته و «شبح آنیل» آخرین رمان اوست که فروش بسیار بالایی در بازار جهانی نشر داشته است.

این مترجم در ادامه گفت: ترجمه‌ام از این رمان در سال ۸۰ توسط نشر نیلوفر به چاپ رسید و حالا بعد از ۱۵ سال قرار است با چاپی جدید توسط ناشری جدید منتشر شود. قرار است چاپ دوم این ترجمه توسط انتشارات مروارید منتشر و راهی بازار نشر شود.

«بیمار انگلیسی» از جمله رمان‌های مایکل اونداتیه است که نسخه سینمایی آن نیز بین اهالی سینما و هنر، شناخته شده است.