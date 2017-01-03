۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

مدیر بین‌الملل جشنواره‌ تئاتر فجر:

نمایندگان ۲۲ کشور در جشنواره حضور دارند

مدیر بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام کرد که نمایندگان ۲۲ کشور در این بخش جشنواره حضور پیدا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رایانی مخصوص مدیر امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی و جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد: شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر IETM امسال با ۲۲ عضو و نمایندگی در کشورهای گوناگون همچون دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، سوییس، آلمان، اسپانیا، اسلوانی، فرانسه، ترکیه، مصر، ایتالیا و مجارستان به جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر خواهند آمد.

رایانی مخصوص در این باره افزود که ارتباطات اولیه با این تشکل از یک سال پیش آغاز شد و حتی قرار بود نشستی مابینِ مجموعه‌ مرکز هنرهای نمایشی و مدیران ارشد این شبکه، اوایل امسال در بیروت برگزار شود که این نشست به دلیل تراکم‌ برنامه‌های مرکز هنرهای نمایشی رخ نداد اما سرانجام این ارتباطات و مذاکرات، فرصتی شد برای هم‌اندیشی و حضور این شبکه‌ ارتباطی در تهران و جشنواره‌ بین‌المللی تئانر فجر.

مدیر بین‌الملل جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر درباره برنامه‌ حضور مدیران و اعضای شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر در جشنواره امسال گفت: دیدن نمایش‌های روی صحنه، ارتباط با هنرمندان تئاتر ایران، برگزاری نشست عمومی با تهیه‌کنندگان و کارگردانان تئاتر در روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه و هم‌اندیشی با مدیران تئاتر ایران از جمله برنامه‌های تنظیم شده برای این گروه از نمایندگان کمپانی‌های اروپایی است. هدف ما ارتباط بی‌واسطه‌ هنرمندان با نمایندگان و کمپانی‌های اروپایی است و در این باره تلاش می‌کنیم تا همراه با همدلی هنرمندان خود را به روز کنیم و وضعیت فعالیت‌های هنری را گسترش دهیم.

رایانی مخصوص حضور این شبکه را یکی از گروه‌های حاضر در جشنواره‌ امسال خواند و وعده داد تا فهرست کامل‌تری را در روزهای آتی اعلام کند.

شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر یکی از قوی‌ترین شبکه‌های ارتباطی برای تولید و عرضه‌ تئاتر است و از سال گذشته ارتباط با کشورهای آسیایی را مدنظر قرار داه است. این گروه در بهار سال گذشته به کشور لبنان (بیروت) سفر کرده بودند. وحید عیوض‌زاده (ایرانی‌تبار) و از کارگردانان جوان و سابق کشورمان، یکی از نمایندگی‌های این تشکل را به عهده دارد.

فریبرز دارایی

