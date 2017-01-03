نمایندگان ۲۲ کشور در جشنواره حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رایانی مخصوص مدیر امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی و جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد: شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر IETM امسال با ۲۲ عضو و نمایندگی در کشورهای گوناگون همچون دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، سوییس، آلمان، اسپانیا، اسلوانی، فرانسه، ترکیه، مصر، ایتالیا و مجارستان به جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر خواهند آمد.

رایانی مخصوص در این باره افزود که ارتباطات اولیه با این تشکل از یک سال پیش آغاز شد و حتی قرار بود نشستی مابینِ مجموعه‌ مرکز هنرهای نمایشی و مدیران ارشد این شبکه، اوایل امسال در بیروت برگزار شود که این نشست به دلیل تراکم‌ برنامه‌های مرکز هنرهای نمایشی رخ نداد اما سرانجام این ارتباطات و مذاکرات، فرصتی شد برای هم‌اندیشی و حضور این شبکه‌ ارتباطی در تهران و جشنواره‌ بین‌المللی تئانر فجر.

مدیر بین‌الملل جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر درباره برنامه‌ حضور مدیران و اعضای شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر در جشنواره امسال گفت: دیدن نمایش‌های روی صحنه، ارتباط با هنرمندان تئاتر ایران، برگزاری نشست عمومی با تهیه‌کنندگان و کارگردانان تئاتر در روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه و هم‌اندیشی با مدیران تئاتر ایران از جمله برنامه‌های تنظیم شده برای این گروه از نمایندگان کمپانی‌های اروپایی است. هدف ما ارتباط بی‌واسطه‌ هنرمندان با نمایندگان و کمپانی‌های اروپایی است و در این باره تلاش می‌کنیم تا همراه با همدلی هنرمندان خود را به روز کنیم و وضعیت فعالیت‌های هنری را گسترش دهیم.

رایانی مخصوص حضور این شبکه را یکی از گروه‌های حاضر در جشنواره‌ امسال خواند و وعده داد تا فهرست کامل‌تری را در روزهای آتی اعلام کند.

شبکه بین‌المللی هنرهای نمایشی معاصر یکی از قوی‌ترین شبکه‌های ارتباطی برای تولید و عرضه‌ تئاتر است و از سال گذشته ارتباط با کشورهای آسیایی را مدنظر قرار داه است. این گروه در بهار سال گذشته به کشور لبنان (بیروت) سفر کرده بودند. وحید عیوض‌زاده (ایرانی‌تبار) و از کارگردانان جوان و سابق کشورمان، یکی از نمایندگی‌های این تشکل را به عهده دارد.