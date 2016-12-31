طرحی که در حال آزمون و خطاست/ فرصت دولتی به غیر دولتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه ۱۱ دی ماه نشست نخستین «بازار بهاره تئاتر ایران» با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، مهرداد رایانی مخصوص مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی و تعدادی از مدیران تماشاخانه های خصوصی و همچنین اصحاب رسانه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست شفیعی به ارائه توضیحاتی در خصوص این طرح پرداخت و گفت: ظرفیت های تئاتر ما ظرفیت های ارزشمندی است اما خارج از ایران به درستی شناخته نشده است. تئاتر ما در خاورمیانه، در مجموعه شرایط، تئاتر بی نظیری است و در آسیا هم کم نظیر است و داشته های فراوانی دارد که بتواند به دنیا عرضه کند.

وی اظهار کرد: ما باید در منطقه حضور پررنگی داشته باشیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی معتقد است برای اینکه بتوانیم متناسب با داشته های تئاتری برای آن برنامه ریزی کنیم، باید شبکه داخلی پویا برای اجرای تئاتر داشته باشیم. این شبکه زمانی می تواند پویا باشد که ارتباط اش را با خارج از کشور هم به درستی داشته باشد.

شفیعی اظهار امیدواری کرد که مؤسسات تک منظوره هم مراودات بین المللی داشته باشند.

در ادامه مهرداد رایانی مخصوص نیز «بازار بهاره تئاتر ایران» را فرصت خوبی برای معرفی گروه های تئاتری و تماشاخانه های خصوصی تاتر دانست و گفت: «بازار بهاره تئاتر ایران» از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می شود و فرصتی است که دولت فراهم کرده تا بخش غیر دولتی در زمینه بخش بین الملل تئاتر نیز فعال شود و ما هم از آنها حمایت می کنیم.

وی توضیح داد: هر تماشاخانه خصوصی تئاتر می تواند آثار مدنظر خود را در قالب یک مجموعه شامل ۶ اثر تئاتری ارائه دهد. از بین این مجموعه آثار، انتخاب هایی صورت می گیرد که در ایام برگزاری «بازار بهاره تئاتر ایران» به همراه مدیران و نمایندگان کمپانی های مختلف مهمان تماشاخانه ها خواهیم بود تا آثار خود را معرفی کنند.

شفیعی در ادامه این سخنان اظهار کرد: سینمای ما توانسته بخشی از ظرفیت های خود را به خوبی در سطح جهان معرفی کند اما تئاتر ما متناسب با توانایی خود این کار را انجام نداده است. شاید یکی از دلایلش فرآیند سخت تولید و اجرای یک تئاتر است و حالا «بازار بهاره تئاتر ایران» فرصت خوبی است تا ظرفیت های تئاتر ایران در بخش بین المللی ارائه و معرفی شوند.

در بخش دیگری از این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان تماشاخانه های خصوصی به طرح سؤالاتی در خصوص فراخوان «نخستین بازار بهاره تئاتر ایران» مطرح کردند و سپس پرسش هایی رسانه ای مبنی بر اینکه تا چه حد این فراخوان در تعامل با تماشاخانه های خصوصی شکل گرفته و آیا از آن می توان به عنوان یک فرصت برای تئاتر ایران در بخش بین الملل، نام برد یا نه مطرح شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در بخشی از پاسخ خود، یادآور شد: این طرح نیز در حال آزمون و خطاست و با استفاده از نظرات مختلف می تواند به بهترین شکل اجرایی شود.