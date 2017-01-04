سه کتاب در حوزۀ اسلام و مسیحیت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از سه کتاب در حوزه اسلام و مسیحیت با عناوین «محبت الهی» نوشته الهام غزازانی، «انتخاب، اسلام و مسیحیت» نوشته احمد دیدارت و ترجمه فاطمه فضائلی و احمد فضائلی و «عیسی(ع) و اخلاق» نوشته محمدرضا زیبائی‌نژاد با حضور نویسندگان کتاب و حجت‌الاسلام نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، بلالی مدیرعامل محترم انتشارات سروش و جمعی از مؤلفان آثار حوزۀ دین و علاقمندان به این حوزه و نمایندگان شورای خلیفه‌گری ارامنۀ تهران در سالن سروش برگزار شد.

در این مراسم مجید بلالی مدیرعامل انتشارات سروش ضمن تقدیر از نویسندگان کتب علت انتخاب سه کتاب را برای رونمایی آغاز سال نو میلادی و ایام میلاد حضرت مسیح(ع) بیان نمود و معرفی اشتراکات ادیان الهی و خصوصاً اسلام و مسیحیت را از جمعه اهداف این مراسم برشمرد. بلالی ایران را امن‌ترین کشور برای مسیحیان در خاورمیانه برشمرد و امکان برگزاری آزادانه آئین‌های مذهبی ادیان الهی در ایران را نشانه این امنیت دانست.

مدیرعامل انتشارات سروش برگزاری مراسم‌های رونمایی از کتب و جلسات نقد و بررسی را برای معرفی آثار مفید دانسته و بر اهتمام سروش بر ارائۀ آثار فاخر تأکید نمود.

حجت‌الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، در سخنانی در مورد کتاب عیسی(ع) و اخلاق بیان کرد: حجت‌الاسلام زیبائی‌نژاد از روحانیون فعال حوزه علمیه قم هستند و همواره کارها و فعالیت‌های جدیدی را پیگیری می‌کنند؛ این کتاب نیز بسیار نو و تازه است و حرف‌های جدیدی دارد. این کتاب که از منظر مسلمانان نوشته شده، به نزدیکی ادیان اشاره می‌کند و از قول ائمه معصومین(ع) احادیثی را در مورد حضرت مسیح(ع) مطرح کرده است.

وی در ادامه به کتاب «محبت الهی» پرداخت و گفت: این اثر توسط خانم قزازانی گردآوری شده است کار با ارزشی است؛ در این شرایط حساس که مستکبران سعی دارند، چهره اسلام را مخدوش کنند بسیار ارزشمند است. نویسنده در این کتاب از محبت در ادیان الهی سخن به میان می‌آورد. محبت پایه اساسی ادیان الهی بوده است و هر کس که به این محبت متصل شود ماندگار خواهد شد. امروز اگر به مزار مولانا سر بزنیم فرصت طولانی مواجهه خواهیم شد؛ چراکه مولانا در اشعارش از محبت سخن گفته است و خود را به قرآن متصل کرده و این اتصال رمز ماندگاری مولانا شده است.

وی در مورد نزدیکی ادیان و تشابه آن‌ها گفت: هیچ تضادی در اصل دین وجود ندارد به این ترتیب بین عرفان، محبت الهی و جهاد هیچ منافاتی وجود ندارد و اصل دین‌های الهی در واقع یکی هستند و رهبران و عزت‌طلبان جهان این را به‌خوبی درک کرده‌اند، برای مثال امام خمینی(ره) و گاندی هم اهل محبت بودند و هم دربرابر زورگوها جهاد می‌کردند.

در ادامه احمد فضائلی، مترجم کتاب انتخاب، اسلام و مسیحیت در مورد نویسنده این کتاب گفت: احمد دیدات همواره در کتاب‌های خود به تحریفات واضح در کتب الهی اشاره کرده است؛ در واقع ما می‌توانیم با کمک این کتاب برای خواندن کتب الهی اقدام کنیم و کتاب‌های احمد دیدارت را مرجعی قرار دهیم تا گمراه نشویم.

وی ادامه داد: امروز طبق آمارهای دشمنان ما یعنی آمریکا، در ایران هر ماه هزار نفر مسلمان را مسیحی می‌کند. ما این فعالیت‌های تبشیری را رصد کردیم و به آمار قابل توجهی دست پیدا کرده‌ایم که باید در مقابل آن‌ها ایستادگی کنیم.

فاطمه فضائلی مترجم کتاب انتخاب، اسلام و مسیحیت در مورد چگونگی ایجاد ایده ترجمه این کتاب بیان کرد: برای یکی از تحقیقات کلاس قرآن دانشگاهم تصمیم گرفتم تا چند صفحه اول این کتاب را ترجمه کنم؛ وقتی تحقیق را ارائه دادم با استقبال خوب استاد و تعجب دانشجویان مواجه شدم و فهمیدم که چقدر اطلاعات جامعه ما در رابطه با ادیان الهی پائین است. این شد مقدمه‌ای برای ترجمه این کتاب.

الهام قزازانی نویسنده کتاب محبت الهی در مورد نگارش این کتاب گفت: قصد داشتم تا بدون غرض و دور از تفکرات دینی‌ام این کتاب را جمع‌آوری کنم و فقط هدف داشتم تا عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا را مطرح کنم. این عشق در ادیان الهی و کتب الهی تعریف شده است و من تمام تلاش خود را کردم که حق مطلب را ادا کنم.

در پایان این مراسم از این سه عنوان کتاب محبت الهی، انتخاب، اسلام و مسیحیت و کتاب عیسی(ع) و اخلاق رونمایی شد.