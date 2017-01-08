آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان کرمان/اعضای ستاد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، در راستای انجام تمهیدات لازم برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات مجلس شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی احکام جداگانه‌ای از سوی علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، رئیس و اعضای اصلی ستاد انتخاب و معرفی شدند.

بر اساس احکام صادره از سوی علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، حمید ذکاء اسدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حفظ سِمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان و علیار اسکندری نسب مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان کرمان معرفی شدند.

همچنین جهانگیر اسدی مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات، محمدحسین جم مدیرکل حراست استانداری به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات، خلیل الله همایی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان رئیس کمیته امنیت، محمد باژیان مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد و محمدرضا فتوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و امور مالی ستاد انتخابات استان کرمان معرفی شدند.

براساس احکام صادر شده از سوی استاندار کرمان همچنین نقی عظیمی زاده مشاور استاندار در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات و حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان انتخاب شدند.

زمان صدور فرمان آغاز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از سوی وزیر کشور در ۲۲ فروردین سال ۹۶ و پنجمین دوره انتخابات مجلس شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۵ اسفندماه سال جاری خواهد بود.

اخذ آراء دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات مجلس شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ انجام خواهد شد.