۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

انتصاب رییس ستاد انتخابات استان از سوی استاندار کرمان

کرمان- استاندار کرمان رئیس ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستا را منصوب کرد.

ابوذر عطا پور وزیری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان به عنوان رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با صدور حکمی، عطا پور وزیری را به این سمت منصوب کرد. در این حکم بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونمند و باشکوه با همدلی دولت و مردم تأکید شده است.

