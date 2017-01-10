آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به دعوتنامه وزیر حج عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت حج، در نشستی که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر تشکیل شد نماینده ولی فقیه درامورحج وزیارت با اشاره به اینکه دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درخصوص حج بصورت رسمی دریافت شده است، اظهار داشت: متن این دعوتنامه با دعوتنامه های گذشته خیلی تفاوت ندارد وبا توجه به محورهای مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد.

وی لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت کمیته های کارشناسی برای مشخص کردن محورهای مذاکرات و نکات مورد نظربرای حج گذاری زائران ایرانی را خواستار شد و گفت: تمامی امور مرتبط با حج ازجمله اسکان، تغذیه، امور پزشکی، حمل و نقل و امنیت حجاج، مسایل بانکی و کنسولی و... باید سریعا کارشناسی و راهکار مناسب اندیشیده شود.

دراین نشست حمید محمدی سرپرست سازمان حج وزیارت و مدیران بخش های مختلف در این سازمان و بعثه مقام معظم رهبری به بیان نقطه نظرات خود درباره مشکلات اجرایی و انتظاراتی که باید درمذاکرات دوطرف مطرح شود، پرداخت و تاکید کرد که برای اعزام زائران ایرانی به حج ۹۶ باید مقدمات لازم درایران وعربستان فراهم شود و با توجه به قطع روابط دوکشور و فرصت باقیمانده، عربستان باید در مواردی که به این کشور مربوط است، همکاری کند.



نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت در ادامه این جلسه از مسئولان حوزه های مختلف در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست که اجرایی کردن محورهای ستادی را در برنامه خود قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام از زائران با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد سیاست گذاری کند.



دراین جلسه فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز درخصوص آمادگی ها و تمهیدات این شرکت برای پروازهای حج گزارشی ارائه کرد و قرار شد محورهای مورد نظرهواپیمایی هما جمع بندی و به سازمان حج ارائه شود.



حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکربا اشاره به اینکه هیات ایرانی برای مذاکره به عربستان اعزام خواهد شد، تاکید کرد: درمذاکرات با طرف مقابل خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله امور مربوط به شهدای مسجد الحرام و منا مطرح خواهد شد و امیدواریم زمینه، برای انجام حجی باشکوه، عزتمند همراه با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.



نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت همچنین در آغاز این جلسه درسخنانی با عرض تسلیت بمناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) و درگذشت غیرمترقبه آیت الله هاشمی رفسنجانی، وجود این مجاهد خستگی ناپذیر را برای مردم، انقلاب و نظام پربرکت توصیف کرد.



وی سابقه آشنایی خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی را در قبل از انقلاب یادآور شد و با اشاره به اینکه توانائی های ایشان درهمه زمینه ها برجسته بود، اظهارداشت: کسانی که با این یار و یاور رهبری مانوس بودند هوش، زکاوت، سیاستمداری و مدیریت ایشان را به خوبی در می یافتند.



وی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی درعین حالیکه که سیاستمداری قوی و زیرک بود از عواطف والای انسانی بهره مند و قبل از انقلاب پشتوانه ای قوی برای زندانیان سیاسی وخانواده آنها بود.



حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکرارتباط آیت الله هاشمی رفسنجانی با امام راحل (ره) را ویژه و خاص توصیف کرد وبا اشاره اینکه امام راحل به ایشان اهتمام خاصی داشت، گفت: این یار دیرین و صادق انقلاب از عنفوان جوانی با امام پیوند خورد و شخصیتش درکنارامام شکل گرفت و افکار انقلابی و سیستمی درذهن اش دردهه چهل شکل گرفت.



نماینده ولی فقیه با تاکید براینکه به اذعان کارشناسان آیت الله هاشمی رفسنجانی در بحث های اقتصادی بسیاردقیق بود، اضافه کرد: ایشان فردی برنامه ریز و آینده نگر و در سطح بین الملل نیز به عنوان یک شخصیت سیاستمدار مورد قبول بود.