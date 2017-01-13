آلودگی هوا آمار مرگ ها را افزایش داد/ یک دستگاه پاسخگو باشد

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی مستمر این روزهای هوای تهران و کلانشهرها، اظهارداشت: آلودگی برای همه افرادی که در تهران زندگی می کنند دغدغه است. این آلودگی باعث شده یک سری افراد حساس در گروه های سنی مختلف جانشان را از دست بدهند. آماری که از بهشت زهرا داریم نشان می دهد که در روزهای آلودگی هوا، میزان مرگ و میر شهروندان افزایش می یابد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: حساسیت این موضوع هم از نگاه شخصی و هم حقوقی که مسئولیتی را مردم بر عهده ما گذاشته اند، حائز اهمیت است. مردم در شورای شهر تهران وظیفه حقوقی برعهده ما گذاشتند که باید بر اساس وظایف و اختیاراتمان این مشکل را رفع کنیم.

وی افزود: در شورای شهر تهران به عنوان وظیفه حقوقی در کمیسیون عمران و حمل و نقل تمام سعی و تلاشمان این است که سمت و سوی فعالیت های خودمان را در جهت حمل و نقل روان شهر تهران، حمل و نقل عمومی با محوریت ریلی متمرکز کنیم.

قناعتی اضافه کرد: در عین حال تلاش ما این است که آنچه در حوزه اختیارات ماست به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود؛ هم در حوزه بودجه که سمت و سوی بودجه به این سمت یعنی تقویت حمل و نقل عمومی و زیرساخت ها برود و هم اختیارات قانوی برای ظرفیت حمل و نقل عمومی تهران را ارتقاء دهیم تا مردم از وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده کنند و از این ظرفیت که در شهر تهران برای آن برنامه ریزی می شود استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به نقش حقیقی خود در این رابطه گفت: اما از نظر حقیقی تلاش کردیم هم در تصمیمات شخصی و هم ضمن توصیه به استفاده از ظرفیت حمل و نقل عمومی، خودمان عامل به توصیه هایی باشیم که به مردم می کنیم.

عضو شورای شهر تهران افزود: وظیفه همه ما فرهنگسازی است و چه بهتر که این کار را از خودمان شروع کنیم. این اقدام باعث کمک به اصلاح نکاه به حمل و نقل عمومی می شود و نتیجه آن کاهش آلودگی هوای تهران خواهد بود.

وی حل مشکل آلودگی هوا را در مدیریت یکپارچه دانست و گفت: حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها یک نگاه اعتقادی و عزم ملی می خواهد که همه مسئولان کشور فارغ از هر گونه فکر جریانی و سیاسی به فکر نجات مردم باشند.

قناعتی ادامه داد: به معنی دیگر هم و غم شان این باشد که مشکل حل شود و البته این مشکل باید به شکل مدیریت یک پارچه مرتفع شود؛ یعنی اینکه یک نفر یا یک دستگاه باید پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در شرایط فعلی برای حل این مشکل از مدیریت شهری تا ۲۱ نهاد دولتی نسبت به این موضوع مرتبط هستند و ورود می کنند، اما راهکار این است که یک نفر پاسخگو باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: من می گویم اگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آستین بالا بزنند و مسئولیت را قبول کنند، ارزشمند است. روزانه ۱۴ میلیون جمعیت در تهران تردد می کنند لذا راه برون رفت از این مشکل را اراده دولت و مدیریت شهری با مدیریت یکپارچه می دانم؛ یک نفر مسئول و پاسخگو باشد یا رئیس جمهور یا شهردار یا وزیر کشور.

قناعتی با اشاره به شعار ستاد محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر «اینجا هوا به میل تو تغییر می کند» و در پاسخ به این سئوال که نقش شهروندان در هوای پاک چه میزان است، گفت: تمام آحاد جامعه از مسئولان تا بدنه همه می توانند با اراده و تصمیم خودشان کمک کنند که هوای شهر تهران بهتر از این شود. تک تک شهروندان که در این شهر تردد می کنند مسئول هستند؛ چه آنها که جایگاه حقیقی یا حقوقی دارند و باید نسبت به این موضوع اعتقاد داشته باشند. این کمک می کند که ما با این اعتقادات یک شهر خوب و هوای پاک داشته باشیم.