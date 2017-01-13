به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، «خالد الفالح»، وزیر انرژی عربستان گفت: تولید نفت خود را به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دادهایم که این رقم، پایینتر از سطح هدفگذاری شده در تولید نفت عربستان محسوب میشود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمدید تعهد کاهش تولید نفت خود را برای شش ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی بررسی خواهیم کرد.

این گفته ها در حالی است که اکنون، تولید نفت بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان یعنی عربستان سعودی به کمترین رقم در ۲۲ ماه اخیر رسیده؛ اگرچه پیش از این قرار بود عربستان در راستای توافقنامه کاهش تولید جهانی نفت، به منظور بهبود بهای آن، تولید خود را با کاهش ۴۸۶ هزار بشکه در روز، به ۱۰.۵۸ میلیون بشکه در روز برساند.

«الفالح» همچنین تصریح کرد: اکنون تولید نفت عربستان سعودی به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده و با این اقدام، به همکاران خود در داخل و خارج از اوپک را اطمینان میدهیم که بازار در حال روبرو شدن با یک اقدام جدی عملی، در جهت کاهش تولید است.

همچنین وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: کاهش تولید در کنار افزایش تقاضا و نیز روند نزولی طبیعی تولید در برخی از کشورها، به برقراری توازن در بازار و نیز تقویت قیمتها کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش تولید نفت کویت بیش از سطح هدفگذاری شده این کشور کلید خورده؛ ضمن اینکه وزیر انرژی الجزایر اعلام کرد، کاهش تولید نفت این کشور هم بیشتر از سهمیه اش خواهد بود.