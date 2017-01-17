مسعود ردایی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی که چندی پیش از اکران عمومی انصراف داد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این فیلم گفت: زمانی که برای اکران این فیلم در نظر گرفته شده بود قبل از جشنواره فیلم فجر بود که زمان مناسبی نبود، این در حالی است که پیش از این قرار بود فیلمیران این اثر را در مهرماه به نمایش بگذارد اما زمان اکران آن به ۱۵ دی ماه موکول شد. علاوه بر این فیلم ما توسط حوزه هنری تحریم شده بود و بخشی از سینماها را از دست داده بودیم همچنین با توجه به اینکه ۱۷ دی ماه اسامی فیلم های راه یافته به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد، توجه ها به آن فیلم ها جلب می شد و ما عملا بخشی از فضای تبلیغاتی را از دست می دادیم.

وی افزود: به همین علت ما ترجیح دادیم از اکران عمومی انصراف بدهیم تا در یک زمان و شرایط بهتر «مالاریا» را به نمایش بگذاریم، البته باید بگویم که به دلیل انصراف از اکران، ما باید فیلممان را در گروه آزاد اکران کنیم به همین دلیل امیدوارم فیلمیران زمان مناسبی را برای نمایش این اثر در نظر بگیرد.

ردایی عنوان کرد: با توجه به اینکه این ایام زمان مناسبی برای اکران «مالاریا» نیست دیگر در سال ۹۵ این فیلم را به نمایش نمی گذاریم و به نظرم اکرانِ بعد از نوروز زمان مناسبی برای نمایش آن است.

این تهیه کننده در پایان بیان کرد: با توجه به حسن نیتی که از حوزه هنری دیده ایم امیدوارم تا آن موقع تحریم های این نهاد فرهنگی از «مالاریا» برداشته شود تا ما بتوانیم در سینماهای بیشتری این فیلم را به نمایش بگذاریم.

داستان فیلم «مالاریا» که در آن ساعد سهیلی، ساغر قناعت، آذرخش فراهانی، آزاده نامداری، علی استادی و سیامک ادیب بازی می‌کنند درباره دختر و پسری است که در تهران گردی‌های خود با مردی برخورد می‌کنند که مشکلی دارد. آن‌ها سعی می‌کنند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند و... .