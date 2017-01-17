بهرام کلهرنیا طراح، گرافیست و تصویرگر درباره جدیدترین نمایشگاه خود با عنوان«سهم شک» که جمعه اول بهمن در گالری «آ» برپا می شود به خبرنگار مهر گفت: من اصولا شوق برپایی نمایشگاه ندارم و اهل برپایی نمایشگاه نیستم اما دوستانی به استودیوی من آمدند و با توطئه موفق شدند مرا راضی به برپایی این نمایشگاه بکنند. حدود ۱۸ اثر از آخرین آثار طراحی ام را در این نمایشگاه روی دیوار می برم.

او که آخرین بار ۱۰ سال پیش طراحی هایش را به نمایش گذاشت درباره این آثار اظهار کرد: این آثار در قطع ۱۰۰ در ۷۰ روی مقوا اجرا شده اند که ابعاد متفاوتی در عرصه طراحی است. این کارهای جدیدم ادامه همان نمایشگاهی است که ۱۰ سال پیش گذاشتم و پر از روایتگری و غرهای شخصی و شعرها و افسانه ها است که با زبان طراحی بیان کرده ام.

وی با بیان اینکه طراحی موضوع گم شده در تمام هنرهای معاصر است ادامه داد: کاستی در نظام آموزشی و اجتماعی و کم اهمیت جلوه دادن طراحی نزد سیاستگذاران نظام آموزشی و بخش زیادی از هنرمندان باعث شده است از اهمیت موضوع طراحی در جامعه هنری معاصر کاسته شود. این ضعف بنیان آموزشی ما است که اهمیت طراحی را گم کرده است.

کلهرنیا بیان کرد: طراحی دو بخش دارد. هر صنفی از فعالان تجسمی و حتی هنرهای دیگری چون موسیقی و ادبیات به این نیاز دارد که درستی تقسیم جهان را در کار خود نشان دهد و در مرحله بعد باید بتواند آن تقسیم را به هم بریزد و یا تغییر لحن بدهد و پیام شخصی خود را ایجاد کند. این دو بعدی است که با تسلط به طراحی که باعث می شود دست و مغز و چشم یکی شوند ایجاد می شود.

این هنرمند با بیان اینکه در دنیای معاصر معدود نقاشان و گرافیست های ما در این زمینه تخصص دارند، گفت: عموم هنرمندها ممکن است مرحله اول طراحی را که تقسیم جهان است، بشناسند و تکنیک را بدانند اما درمرحله « دیدن» که مرحله دوم طراحی است ماهر نیستند.

کلهرنیا در پایان خبر داد که با حمایت گالری «آ» در مدت برپایی این نمایشگاه چند نشست تخصصی درباره اهمیت طراحی برپا خواهد شد.

بهرام کلهرنیا متولد سال ۱۳۳۱ در کرمانشاه است. تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد وی به ترتیب در رشت های طراحی و پیکره سازی و گرافیک و تصویرسازی است.

این نمایشگاه از جمعه ۱ تا ۲۲ بهمن ماه در گالری «آ» واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان جنوبی ) کوچه ارشد، شماره ۷ برپاست.