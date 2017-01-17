  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

وحید شیخ ویسی:

می‌دانستم برابر استقلال پیروز می‌شویم/ اصلا تمارض نکردم

می‌دانستم برابر استقلال پیروز می‌شویم/ اصلا تمارض نکردم

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال خوزستان می‌گوید از قبل می‌دانسته که این تیم برابر استقلال تهران پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شیخ ویسی پس از پیروزی ۲ بر یک تیم استقلال خوزستان برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: هر دو تیم تلاش زیادی برای پیروزی انجام دادند و ما توانستیم از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم.

وی گفت: استقلال تیم بزرگی است و پیروزی مقابل این تیم بسیار سخت بود اما با توجه به آنالیزی که از این تیم داشتیم به نقاط ضعفشان کاملا آشنا بودیم و توانستیم در این دیدار برنده شویم. ضمن اینکه از قبل گفته بودم در این بازی پیروز می شویم و می دانستم این اتفاق می افتد.

دروازه بان استقلال خوزستان در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما عمدا خود را به زمین می زدید تا وقت تلف شود؟ گفت: من هرگز تمارض نکردم و اگر هم به زمین خوردم به خاطر ضربه هایی بود که به من زده شد.

وی در پایان گفت: امیدوارم در لیگ قهرمانان نیز بتوایم موفق باشیم تا دل مردم خوزستان را شاد کنیم.

کد مطلب 3880060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها