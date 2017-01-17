به گزارش خبرنگار مهر، وحید شیخ ویسی پس از پیروزی ۲ بر یک تیم استقلال خوزستان برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: هر دو تیم تلاش زیادی برای پیروزی انجام دادند و ما توانستیم از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم.

وی گفت: استقلال تیم بزرگی است و پیروزی مقابل این تیم بسیار سخت بود اما با توجه به آنالیزی که از این تیم داشتیم به نقاط ضعفشان کاملا آشنا بودیم و توانستیم در این دیدار برنده شویم. ضمن اینکه از قبل گفته بودم در این بازی پیروز می شویم و می دانستم این اتفاق می افتد.

دروازه بان استقلال خوزستان در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما عمدا خود را به زمین می زدید تا وقت تلف شود؟ گفت: من هرگز تمارض نکردم و اگر هم به زمین خوردم به خاطر ضربه هایی بود که به من زده شد.

وی در پایان گفت: امیدوارم در لیگ قهرمانان نیز بتوایم موفق باشیم تا دل مردم خوزستان را شاد کنیم.