خطر نابینایی با مصرف مشروبات الکلی دست ساز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر سعدالله پرویزی اظهارداشت: پدیده شوم قاچاق کالا مشکلات بسیاری را برای دولت ها و مردم ایجاد کرده است که در کالاهای سلامت محور منجر به بروز بیماری های مختلف بین جوامع انسانی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از محصولاتی که به صورت قاچاق وارد کشورهای مختلف و کشور ما می شود مشروبات الکلی است، افزود: آمار بالای بیماری ها و خطرات حاصل از مصرف مشروبات الکلی قاچاق در حدی است که طبق آمار منتشر شده سازمان بهداشت جهانی یک سوم بیماری های قلبی و عروقی و دیابت ناشی از مصرف الکل است که این مصرف سالانه سبب مرگ ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در جهان می شود.

پرویزی گفت: متولی نظارت بر تولید الکل های طبی در کشور ایران صرفا سازمان غذا و دارو تست که در یکی دو سال اخیر با شدت عمل و سختگیری هایی که در مبحث PMS یا همان کنترل کیفیت محصول در سطح عرضه انجام شده است، اطمینان به کیفیت این قبیل فرآورده ها بیش از پیش شده است.

وی ادامه داد: توزیع این الکل ها نیز با هدف جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و پیشگیری از خطرات بر اساس ضوابط و بنا بر مصارف شخصی و صنعتی صرفا با ارائه حواله و از طریق مراکز درمانی، بیمارستان ها و داروخانه ها امکان پذیر است.

پرویزی افزود: از آنجا که سلول های مغز جز سلول هایی در بدن هستند که ترمیم آنها به راحتی ممکن نیست، الکل موجب کوچک شدن مغز و اختلال در حافظه و در افراد مسن منجر به بروز آلزایمر می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مقدار و ناخالصی تولید شده در مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز ۳ تا ۴ میلی لیتر باشد می تواند موجب کوری و یا حتی مرگ مصرف کننده شود.

پرویزی گفت: مسمومیت با مشروبات الکلی دست ساز با علائمی مانند کاهش سطح هوشیاری، بدحالی، تهوع، استفراغ و گاهی تشنج همراه است و در صورت عدم درمان به موقع، احتمال آسیب شدید کلیه ها، از دست رفتن کامل بینایی به دلیل آسیب به قرنیه و عصب چشم، وجود دارد.