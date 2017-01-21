ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر از کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۲۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

وی دلیل این امر را تبلیغات منفی در پی شیوع آنفلوانزا و ترس مردم از مصرف تخم مرغ عنوان کرد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران درباره اینکه آیا متوقف شدن صادرات هم در کاهش قیمت تخم مرغ موثر بوده است؟ گفت: خیر، میزان تخم‌مرغ‌هایی که طی این مدت معدوم شده‌اند، از حجم صادرات ما بیشتر بوده و توقف صادرات را جبران کرده بنابراین باید قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کرد اما عدم تمایل مردم به مصرف این محصول، مانع این امر شده است.

نبی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: تاکنون ۱۳ استان کشور درگیر این بیماری شده‌اند.