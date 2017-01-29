تقدیر از سردار سلامی و دریادار فدوی در جشنواره امام علی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جشنواره سراسری امام علی(ع) که صبح امروز با حضور سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه برگزار شد، از نفرات و فرماندهان برتر در سپاه پاسداران تقدیر به عمل آمد.

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه به عنوان نظریه پرداز دفاعی برتر و دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز به عنوان فرمانده نیروی حامی برتر در سپاه مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.

گفتنی است در این مراسم سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان سازمان برتر معرفی شده و از فرمانده آن یعنی سردار محمد کاظمی تقدیر شد.