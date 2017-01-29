منع مادام العمر مقامات آمریکا از لابی گری به نفع کشورهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که با شعار تغییر ساختار سیاسی واشنگتن پا به عرصه انتخاباتی سال ۲۰۱۶ گذاشت، در تلاش برای عملی کردن برخی از ادعاهای خود، این بار به سراغ لابیست ها رفت و به فکر اعمال محدودیت بر فعالیت های آنها افتاد.

به دستور ترامپ، مقامات رسمی دولت وی پس از اتمام دوره خود به صورت مادام العمر از حق لابی گری به نفع کشورهای بیگانه محروم می شوند و در عرصه مسائل داخلی نیز، مقامات سابق تا دو سال حق لابی گری برای نهاد متبوع خود و تا پنج سال برای سایر نهادها را نخواهند داشت.

گفتنی است که ترامپ به طور همزمان در اقدامی دیگر، با واگذاری یک کرسی دائم به «استیو بانون» استراتژیست ارشد خود، ساختار تصمیم گیری شورای امنیت ملی آمریکا را نیز تغییر داد.